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الأربعاء, 14 شعبان 1438 هـ, الموافق 10 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

جامعة الإمام عبدالرحمن تنظّم ورشة عمل لدعم وتطوير نشر الأبحاث بالعربية

جامعة الإمام عبدالرحمن تنظّم ورشة عمل لدعم وتطوير نشر الأبحاث بالعربية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

نظّم مكتب قواعد المجلات العلمية والعربية المصنفة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، مؤخرًا، ورش عمل تحت عنوان “دعم وتطوير نشر الأبحاث باللغة العربية”، والتي تستهدف أعضاء هيئة التدريس والباحثين والقيادات الأكاديمية بكليات العلوم الإنسانية والآداب والمجتمع بالجامعة بالتعاون مع مؤسسة “نولدج أي” التعليمية.

ومن جانبها، ذكرت المشرفة العامة على الشراكة الإستراتيجية بين الجامعة وثومسون رويتر الدكتور ابتسام السحيمي، أن هذه الورش عقدت على مدى أربعة أيام متتالية خصص فيها اليوم الأول لكلية التربية بالجبيل، واليوم الثاني لكليتي المجتمع والتصاميم، واليوم الثالث لكلية التربية وعمادة السنة التحضيرية، واليوم الرابع لكلية الآداب وكلية الشريعة والقانون.

وبيّنت “السحيمي” أن هذه الورش تناولت مقاييس الأداء وعوامل التأثير والبيلومتريك، وكذلك كيفية اختيار المجلات الصحيحة لنشر بحثك، وأطلقت مؤسسة (نولدج أي) من خلال الورشة مبادرة “فكر ودقق وأرسل”، وذلك لتشجيع الباحثين على اختيار دوريات معتمدة من أهم أهدافها دعم نشر الأبحاث باللغة العربية في أوعية نشر تليق بمكانتها ومخرجاتها البحثية.

وأشارت إلى أن يعد هذا المكتب تابعًا لمكتب تطبيق الشراكة الإستراتيجية بين الجامعة ومؤسسة ثومسون رويتر في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، ويهدف إلى إنشاء قوائم مجلات عربية ذات مستوى عالٍ يليق بالنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس.

 

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