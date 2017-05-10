طلاب العمارة بجامعة عبدالرحمن الفيصل يكتشفون مشاريع عمارة البيئة باسطنبول

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أقام قسم عمارة البيئة في كلية العمارة والتخطيط بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أول أمس الإثنين، ورشة عمل بعنوان “اكتشف مشاريع عمارة البيئة بمدينة اسطنبول” ومعرضًا لمشاريع طلاب السنة الخامسة يعكس تجربة القسم في التعامل مع بلدية اسطنبول والزيارة العلمية التي قام بها لتقديم التصاميم الخاصة بالواجهة البحرية لحي البلت التابع لبلدية إسطنبول.

وقد افتتح عميد الكلية الدكتور عبدالسلام السديري، ورشة العمل، وأثنى على التجربة التي تدخل عامها الثالث وما فيها من خبرات تثري الجانب العلمي والعملي لدى الطالب، مقدمًا شكره لإدارة الجامعة على دعمها لمثل هده الزيارات والتجارب التي تهدف للارتقاء بمستوى خريجي الجامعة وتسجل قدراتها في ميادين العمل.

ومن جانبه، ذكر رئيس قسم عمارة البيئة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالباقي التيسان، أن هذا المعرض جاء بالتزامن مع ورشة عمل بعنوان “اكتشف عمارة البيئة في اسطنبول”، الذي جاء ليوضح التعاون المشترك بين جامعة الإمام عبدالرحمن وبعض الجامعات العالمية في جمهورية تركيا، والذي يصقل خبرة طلاب القسم ويولد لديهم الثقة في التعامل مع المشاريع العالمية بعد تحرجهم.

في حين ذكر منسق مادة تصميم عمارة البيئة التاسع الدكتور سعيد العويس، أن القسم يهدف إلى تعزيز قدرة خريج القسم في التعامل مع المشاريع العالمية ونقل الخبرات والتجارب الحديثة وتوطينها في سوق العمل المحلي، مؤكدًا أن هذه المشاريع التي قدمها الطلاب لتطوير الواجهة البحرية لحي البلت لاقت تقديرًا كبيرًا من المتخصصين الدين ناقشوها وأعجبوا بعمقها الحضاري وفكرها الإبداعي.

وأشار إلى تقديم أربع أفكار تطويرية شملت تجسيد رؤية تركيا المستقبلية، وراعت الجانب التاريخي والمكانة الإسلامية لمدينة إسطنبول، وقد جاءت ورشة العمل لإعطاء الطلاب الفرصة لعرض مشاريعهم والمشاريع التي تم زيارتها في أثناء الرحلة العلمية أمام زملائهم من الطلاب لتحقيق أقصى درجات الفائدة وتعويد الطلاب على الأجواء الأكاديمية.