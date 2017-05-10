وفد من جامعة الملك فيصل يزور أرامكو بابقيق للتعاون في التوظيف والتدريب

الأحساء – “الأحساء اليوم”

التقى وفد من جامعة الملك فيصل ممثلة في كلية الهندسة برئاسة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور إبراهيم بن عبد الرحمن الحيدر، يوم الأحد الماضي، في ابقيق مع نائب رئيس أرامكو بالمنطقة الجنوبية، وعدد كبير من مديري الإدارات المختلفة بالمنطقة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

وقد ضم الوفد عميد الكلية الدكتور توفيق بن عبدالعزيز المغنم، ووكيل الكلية للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله آل عبدالقادر، ورئيس لجنة العلاقات الصناعية بالكلية الدكتور محمد حامد الشويهدي، ورئيس وحدة التدريب والخريجين بالكلية الدكتور محمد عبدالله اليعري.

وقد استقبل وفد جامعة الملك فيصل نائب رئيس أرامكو بالمنطقة الجنوبية المهندس خالد بن عبدالله البريك، وعدد كبير من مديري الإدارات المختلفة بالمنطقة، حيث عقدت جلسة عمل تعريفية بين الحاضرين، إضافة إلى كلمة للمهندس بدر الجغيمان للتعريف بأهداف اللقاء.

إلى ذلك، قدّم آل عبدالقادر عرضًا شاملًا حول كلية الهندسة وإنجازاتها وطموحاتها، إضافة إلى بعض التحديات التي تواجهها في مجالي التوظيف والتدريب الصناعي، كما تخلل العرض مداخلات وحوارات ساهمت في إثراء النقاش، ومن ثم عقد الجانبان جلسة مباحثات مكثفة لتعزيز سبل التعاون في مجالات التوظيف والتدريب والأبحاث.

وأخيرًا، قدّم مدير إدارة التشغيل ومدير إدارة الصيانة بمعامل بقيق، عرضًا مرئيًا حول معامل ابقيق ومكوناتها؛ لتختتم الزيارة بجولة ميدانية شملت مرافق معامل ابقيق لمعالجة الزيت الخام.