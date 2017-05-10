تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هـ, الموافق 10 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

احدث الأخبار

“التعليم”: بدء التسجيل في نظام نور للطلاب غير السعوديين “المالية” تعلن غداً الربع الأول من الميزانية العامة للدولة لعام 2017 القوات المسلحة تصد هجومين حوثيين في نجران وتقتل العشرات بينهم قيادي “الصحة” تطلق مركز الاتصال لقطاع الأعمال “حماية المستهلك” تحذر من الانسياق خلف العروض والتخفيضات الوهمية قبل رمضان مدني الأحساء يدّرب منسوبيه على التعامل مع حوادث ناقلات الغاز على الطرق المركز الوطني للتقويم يمنح مؤسسات تعليمية وبرامج أكاديمية شهادة الاعتماد وفد من جامعة الملك فيصل يزور أرامكو بابقيق للتعاون في التوظيف والتدريب طلاب العمارة بجامعة عبدالرحمن الفيصل يكتشفون مشاريع عمارة البيئة باسطنبول جامعة الإمام عبدالرحمن تنظّم ورشة عمل لدعم وتطوير نشر الأبحاث بالعربية جامعة الإمام عبدالرحمن تتسلم شهادات الاعتماد المؤسسي والبرامجي من “تقويم التعليم” “عيون الشرقية” يطلق مبادرة مجتمعية لتنمية روح المواطنة بمشاركة 14جهة

وفد من جامعة الملك فيصل يزور أرامكو بابقيق للتعاون في التوظيف والتدريب

وفد من جامعة الملك فيصل يزور أرامكو بابقيق للتعاون في التوظيف والتدريب

الأحساء – “الأحساء اليوم”

التقى وفد من جامعة الملك فيصل ممثلة في كلية الهندسة برئاسة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور إبراهيم بن عبد الرحمن الحيدر، يوم الأحد الماضي، في ابقيق مع نائب رئيس أرامكو بالمنطقة الجنوبية، وعدد كبير من مديري الإدارات المختلفة بالمنطقة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

وقد ضم الوفد عميد الكلية الدكتور توفيق بن عبدالعزيز المغنم، ووكيل الكلية للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله آل عبدالقادر، ورئيس لجنة العلاقات الصناعية بالكلية الدكتور محمد حامد الشويهدي، ورئيس وحدة التدريب والخريجين بالكلية الدكتور محمد عبدالله اليعري.

وقد استقبل وفد جامعة الملك فيصل نائب رئيس أرامكو بالمنطقة الجنوبية المهندس خالد بن عبدالله البريك، وعدد كبير من مديري الإدارات المختلفة بالمنطقة، حيث عقدت جلسة عمل تعريفية بين الحاضرين، إضافة إلى كلمة للمهندس بدر الجغيمان للتعريف بأهداف اللقاء.

إلى ذلك، قدّم آل عبدالقادر عرضًا شاملًا حول كلية الهندسة وإنجازاتها وطموحاتها، إضافة إلى بعض التحديات التي تواجهها في مجالي التوظيف والتدريب الصناعي، كما تخلل العرض مداخلات وحوارات ساهمت في إثراء النقاش، ومن  ثم عقد الجانبان جلسة مباحثات مكثفة لتعزيز سبل التعاون في مجالات التوظيف والتدريب والأبحاث.

وأخيرًا، قدّم مدير إدارة التشغيل ومدير إدارة الصيانة بمعامل بقيق، عرضًا مرئيًا حول معامل ابقيق ومكوناتها؛ لتختتم الزيارة بجولة ميدانية شملت مرافق معامل ابقيق لمعالجة الزيت الخام.

 

1

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

مدني الأحساء يدّرب منسوبيه على التعامل مع حوادث ناقلات الغاز على الطرق

مدني الأحساء يدّرب منسوبيه على التعامل مع حوادث ...

برعاية “المحبوب”.. تقنية الأحساء تختتم أنشطة العام وتكرّم المتميزين

برعاية “المحبوب”.. تقنية الأحساء تختتم أنشطة العام وتكرّم ...

تربية الملك فيصل تستهدف منسوبي تعليم الأحساء بدورة إعداد المدربين

تربية الملك فيصل تستهدف منسوبي تعليم الأحساء بدورة ...

بلدية البطحاء تغلق مطعمًا ومستودعًا بسبب مخالفة الاشتراطات الصحية

بلدية البطحاء تغلق مطعمًا ومستودعًا بسبب مخالفة الاشتراطات ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*