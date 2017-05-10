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الأربعاء, 14 شعبان 1438 هـ, الموافق 10 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

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بالتعاون مع شركة الغاز والتصنيع الأهلية..

مدني الأحساء يدّرب منسوبيه على التعامل مع حوادث ناقلات الغاز على الطرق

مدني الأحساء يدّرب منسوبيه على التعامل مع حوادث ناقلات الغاز على الطرق

الأحساء – “الأحساء اليوم”

نظّمت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الأحساء، مؤخرًا، بالتعاون مع شركة الغاز والتصنيع الأهلية، وبتوجيهات من مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد محمد بن يحيى الزهراني، برنامجًا تدريبيًا في كيفية التعامل مع حوادث ناقلات الغاز على الطرق البرية.

وفي السياق، قال مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الأحساء العقيد فلاح بن محمد القحطاني، إن البرنامج الذي تم عقده بمقر الإدارة بالتنسيق مع شركة الغاز والتصنيع الأهلية ممثلة في مدير إدارة الأمن الصناعي المكلف المهندس عبدالرحمن بن محمد العقيل، ومسؤول السلامة بالشركة عوض بن محمد آل شاهر استفاد منه 30 شخصًا من منسوبي الإدارة ما بين ضباط وصف ضباط يتقدمهم مدير الإدارة العقيد فلاح القحطاني، ومدير إدارة العمليات العقيد دهام الجبلي، ومدير إدارة السلامة العقيد محمد آل معمر، وجميع ضباط ومشرفي المراكز الميدانية.

وبيّن القحطاني أن البرنامج اشتمل على الجانبين النظري والعملي، وذلك لزيادة المهارات العملية لمنسوبينا في التعرف على الطرق الصحيحة لكيفية التعامل مع المخاطر الناتجة عن حوادث ناقلات الغاز وطرق الوقاية والاحتراز لحماية المواطنين والمقيمين، مؤكدًا أن البرنامج كان مميزًا ووجد استيعابًا من جميع للعاملين لمعرفة كل ما يتعلق بتلك الناقلات من مخاطر قد تنتج -لا قدر الله، سائلًا الله في ختام حدثه بأن يحمي بلادنا ويحفظ أمنها من كل مكروه في ظل قيادتنا الرشيدة.

 

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