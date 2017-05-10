تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هـ, الموافق 10 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

احدث الأخبار

“التعليم”: بدء التسجيل في نظام نور للطلاب غير السعوديين “المالية” تعلن غداً الربع الأول من الميزانية العامة للدولة لعام 2017 القوات المسلحة تصد هجومين حوثيين في نجران وتقتل العشرات بينهم قيادي “الصحة” تطلق مركز الاتصال لقطاع الأعمال “حماية المستهلك” تحذر من الانسياق خلف العروض والتخفيضات الوهمية قبل رمضان مدني الأحساء يدّرب منسوبيه على التعامل مع حوادث ناقلات الغاز على الطرق المركز الوطني للتقويم يمنح مؤسسات تعليمية وبرامج أكاديمية شهادة الاعتماد وفد من جامعة الملك فيصل يزور أرامكو بابقيق للتعاون في التوظيف والتدريب طلاب العمارة بجامعة عبدالرحمن الفيصل يكتشفون مشاريع عمارة البيئة باسطنبول جامعة الإمام عبدالرحمن تنظّم ورشة عمل لدعم وتطوير نشر الأبحاث بالعربية جامعة الإمام عبدالرحمن تتسلم شهادات الاعتماد المؤسسي والبرامجي من “تقويم التعليم” “عيون الشرقية” يطلق مبادرة مجتمعية لتنمية روح المواطنة بمشاركة 14جهة

“الصحة” تطلق مركز الاتصال لقطاع الأعمال

“الصحة” تطلق مركز الاتصال لقطاع الأعمال

الأحساء – واس

أطلقت وزارة الصحة المرحلة الأولى لمركز اتصال قطاع الأعمال على الهاتف رقم 920018090.

وأوضحت الوزارة أن المركز يعد مفهومًا جديدًا للعناية بعملاء قطاع الأعمال في القطاع الصحي الخاص, حيث سيوفر مركز قطاع الأعمال عدة خدمات منها استقبال الطلبات في الوزارة، ومتابعة المستحقات المالية، واستقبال الاستفسارات والشكاوى الخاصة بقسم التراخيص الطبية والرقابة على المنشآت الصحية الخاصة، وأي ملاحظات أو اقتراحات تتعلق بأداء الوزارة، وتوفير البيانات والمعلومات عن الاستثمار في القطاع الصحي الخاص.

وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة المقبلة ستشمل خدمات أخرى تعتمد وبشكل أساسي على مرئيات واقتراحات العملاء.

وأبانت الصحة أن هذه البادرة تندرج في إطار حرصها على توفير البيئة الملائمة من خلال تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وتوفير الوقت والجهد عبر أفضل السبل التي تكفل خدمة المستثمرين وقطاع الأعمال كافة، حيث تأتي ضمن خطتها الإستراتيجية التي ستسهم بشكل كبير بإذن الله في تسهيل وتبسيط الإجراءات وتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية عبر تطبيق أفضل الممارسات بما يساعد على حفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.

كما أنها تأتي تماشياً مع مبادرات الصحة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 التي من ضمنها مبادرة تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص سعياً لتوطين الصناعة الصحية ورفع جودة مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة كفاءة الاستخدام وتحقيق التنافسية ورفع نسبة إسهام القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية.

وأبانت الصحة أنه سيتم استقبال الملاحظات والمقترحات لمركز اتصال قطاع الأعمال خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحاً إلى 4 مساءً خلال أيام الأسبوع.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

“التعليم”: بدء التسجيل في نظام نور للطلاب غير السعوديين

“التعليم”: بدء التسجيل في نظام نور للطلاب غير ...

“المالية” تعلن غداً الربع الأول من الميزانية العامة للدولة لعام 2017

“المالية” تعلن غداً الربع الأول من الميزانية العامة ...

القوات المسلحة تصد هجومين حوثيين في نجران وتقتل العشرات بينهم قيادي

القوات المسلحة تصد هجومين حوثيين في نجران وتقتل ...

“حماية المستهلك” تحذر من الانسياق خلف العروض والتخفيضات الوهمية قبل رمضان

“حماية المستهلك” تحذر من الانسياق خلف العروض والتخفيضات ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*