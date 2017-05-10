“الصحة” تطلق مركز الاتصال لقطاع الأعمال

الأحساء – واس

أطلقت وزارة الصحة المرحلة الأولى لمركز اتصال قطاع الأعمال على الهاتف رقم 920018090.

وأوضحت الوزارة أن المركز يعد مفهومًا جديدًا للعناية بعملاء قطاع الأعمال في القطاع الصحي الخاص, حيث سيوفر مركز قطاع الأعمال عدة خدمات منها استقبال الطلبات في الوزارة، ومتابعة المستحقات المالية، واستقبال الاستفسارات والشكاوى الخاصة بقسم التراخيص الطبية والرقابة على المنشآت الصحية الخاصة، وأي ملاحظات أو اقتراحات تتعلق بأداء الوزارة، وتوفير البيانات والمعلومات عن الاستثمار في القطاع الصحي الخاص.

وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة المقبلة ستشمل خدمات أخرى تعتمد وبشكل أساسي على مرئيات واقتراحات العملاء.

وأبانت الصحة أن هذه البادرة تندرج في إطار حرصها على توفير البيئة الملائمة من خلال تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وتوفير الوقت والجهد عبر أفضل السبل التي تكفل خدمة المستثمرين وقطاع الأعمال كافة، حيث تأتي ضمن خطتها الإستراتيجية التي ستسهم بشكل كبير بإذن الله في تسهيل وتبسيط الإجراءات وتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية عبر تطبيق أفضل الممارسات بما يساعد على حفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.

كما أنها تأتي تماشياً مع مبادرات الصحة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 التي من ضمنها مبادرة تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص سعياً لتوطين الصناعة الصحية ورفع جودة مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة كفاءة الاستخدام وتحقيق التنافسية ورفع نسبة إسهام القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية.

وأبانت الصحة أنه سيتم استقبال الملاحظات والمقترحات لمركز اتصال قطاع الأعمال خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحاً إلى 4 مساءً خلال أيام الأسبوع.