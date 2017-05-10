القوات المسلحة تصد هجومين حوثيين في نجران وتقتل العشرات بينهم قيادي

“الأحساء اليوم” – الأحساء

صدت القوات السعودية المشتركة صباح اليوم “الأربعاء” هجومين للميلشيات الحوثية استهدفا مواقع عسكرية في نجران، وقتلت 30 عنصراً من المهاجمين في الهجوم الأول، بينما قتلت قيادياً حوثياً والعشرات منهم في الهجوم الثاني.

وكانت القوات السعودية المشتركة، وفقا لـ”العربية”، تصدت في الساعات الأولى من صباح اليوم لمحاولة أعداد كبيرة من عناصر المليشيات الحوثية الاستيلاء على 3 أبراج مراقبة سعودية هي “ضحى والبريمة والوقبة”، ونجحت في قتل 30 عنصراً منهم، فيما لاذ الباقون بالفرار.

كما نجحت القوات السعودية عند الساعة التاسعة من صباح اليوم في التصدي لهجوم حوثي آخر على مركز الشرفة بنجران، يضم أعداداً كبيرة من العناصر الحوثية بينهم الذين تمنكوا من الفرار أثناء الهجوم الأول، وتمكنت القوات مرة أخرى في قتل العشرات منهم، بينهم أحد قياديي المليشيات الإنقلابية الميدانيين.