تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هـ, الموافق 10 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

احدث الأخبار

“التعليم”: بدء التسجيل في نظام نور للطلاب غير السعوديين “المالية” تعلن غداً الربع الأول من الميزانية العامة للدولة لعام 2017 القوات المسلحة تصد هجومين حوثيين في نجران وتقتل العشرات بينهم قيادي “الصحة” تطلق مركز الاتصال لقطاع الأعمال “حماية المستهلك” تحذر من الانسياق خلف العروض والتخفيضات الوهمية قبل رمضان مدني الأحساء يدّرب منسوبيه على التعامل مع حوادث ناقلات الغاز على الطرق المركز الوطني للتقويم يمنح مؤسسات تعليمية وبرامج أكاديمية شهادة الاعتماد وفد من جامعة الملك فيصل يزور أرامكو بابقيق للتعاون في التوظيف والتدريب طلاب العمارة بجامعة عبدالرحمن الفيصل يكتشفون مشاريع عمارة البيئة باسطنبول جامعة الإمام عبدالرحمن تنظّم ورشة عمل لدعم وتطوير نشر الأبحاث بالعربية جامعة الإمام عبدالرحمن تتسلم شهادات الاعتماد المؤسسي والبرامجي من “تقويم التعليم” “عيون الشرقية” يطلق مبادرة مجتمعية لتنمية روح المواطنة بمشاركة 14جهة

القوات المسلحة تصد هجومين حوثيين في نجران وتقتل العشرات بينهم قيادي

القوات المسلحة تصد هجومين حوثيين في نجران وتقتل العشرات بينهم قيادي

“الأحساء اليوم” – الأحساء

صدت القوات السعودية المشتركة صباح اليوم “الأربعاء” هجومين للميلشيات الحوثية استهدفا مواقع عسكرية في نجران، وقتلت 30 عنصراً من المهاجمين في الهجوم الأول، بينما قتلت قيادياً حوثياً والعشرات منهم في الهجوم الثاني.

وكانت القوات السعودية المشتركة، وفقا لـ”العربية”، تصدت في الساعات الأولى من صباح اليوم لمحاولة أعداد كبيرة من عناصر المليشيات الحوثية الاستيلاء على 3 أبراج مراقبة سعودية هي “ضحى والبريمة والوقبة”، ونجحت في قتل 30 عنصراً منهم، فيما لاذ الباقون بالفرار.

كما نجحت القوات السعودية عند الساعة التاسعة من صباح اليوم في التصدي لهجوم حوثي آخر على مركز الشرفة بنجران، يضم أعداداً كبيرة من العناصر الحوثية بينهم الذين تمنكوا من الفرار أثناء الهجوم الأول، وتمكنت القوات مرة أخرى في قتل العشرات منهم، بينهم أحد قياديي المليشيات الإنقلابية الميدانيين.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

“التعليم”: بدء التسجيل في نظام نور للطلاب غير السعوديين

“التعليم”: بدء التسجيل في نظام نور للطلاب غير ...

“المالية” تعلن غداً الربع الأول من الميزانية العامة للدولة لعام 2017

“المالية” تعلن غداً الربع الأول من الميزانية العامة ...

“الصحة” تطلق مركز الاتصال لقطاع الأعمال

“الصحة” تطلق مركز الاتصال لقطاع الأعمال

“حماية المستهلك” تحذر من الانسياق خلف العروض والتخفيضات الوهمية قبل رمضان

“حماية المستهلك” تحذر من الانسياق خلف العروض والتخفيضات ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*