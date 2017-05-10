تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هـ, الموافق 10 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

احدث الأخبار

“التعليم”: بدء التسجيل في نظام نور للطلاب غير السعوديين “المالية” تعلن غداً الربع الأول من الميزانية العامة للدولة لعام 2017 القوات المسلحة تصد هجومين حوثيين في نجران وتقتل العشرات بينهم قيادي “الصحة” تطلق مركز الاتصال لقطاع الأعمال “حماية المستهلك” تحذر من الانسياق خلف العروض والتخفيضات الوهمية قبل رمضان مدني الأحساء يدّرب منسوبيه على التعامل مع حوادث ناقلات الغاز على الطرق المركز الوطني للتقويم يمنح مؤسسات تعليمية وبرامج أكاديمية شهادة الاعتماد وفد من جامعة الملك فيصل يزور أرامكو بابقيق للتعاون في التوظيف والتدريب طلاب العمارة بجامعة عبدالرحمن الفيصل يكتشفون مشاريع عمارة البيئة باسطنبول جامعة الإمام عبدالرحمن تنظّم ورشة عمل لدعم وتطوير نشر الأبحاث بالعربية جامعة الإمام عبدالرحمن تتسلم شهادات الاعتماد المؤسسي والبرامجي من “تقويم التعليم” “عيون الشرقية” يطلق مبادرة مجتمعية لتنمية روح المواطنة بمشاركة 14جهة

“المالية” تعلن غداً الربع الأول من الميزانية العامة للدولة لعام 2017

“المالية” تعلن غداً الربع الأول من الميزانية العامة للدولة لعام 2017

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تعلن وزارة المالية غدا الخميس أرقام الميزانية العامة للدولة للربع الأول لعام 2017 في مؤتمر صحفي يعقده وزير المالية محمد الجدعان.

وتعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها المملكة أرقام الميزانية ربعيا، حيث دأبت على إعلانها سنويا خلال الأعوام الماضية.

ومن المنتظر أن تتضمن الميزانية الربعية الإيرادات والمصروفات والعجز والدين العام خلال الربع الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

يذكر أن وزير المالية محمد الجدعان كشف الشهر الماضي، بأن الإيرادات خلال الربع الأول لعام 2017 جاءت أفضل مما كان متوقعا والمصروفات جاءت أقل من المتوقع وانخفض العجز الفعلي إلى 26 مليار ريال، مقارنة بعجز يقدر بـ50 مليار ريال.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

“التعليم”: بدء التسجيل في نظام نور للطلاب غير السعوديين

“التعليم”: بدء التسجيل في نظام نور للطلاب غير ...

القوات المسلحة تصد هجومين حوثيين في نجران وتقتل العشرات بينهم قيادي

القوات المسلحة تصد هجومين حوثيين في نجران وتقتل ...

“الصحة” تطلق مركز الاتصال لقطاع الأعمال

“الصحة” تطلق مركز الاتصال لقطاع الأعمال

“حماية المستهلك” تحذر من الانسياق خلف العروض والتخفيضات الوهمية قبل رمضان

“حماية المستهلك” تحذر من الانسياق خلف العروض والتخفيضات ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*