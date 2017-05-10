ضبط مقيم بتهمة سرقة عملاء البنوك في جدة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

صَرَّحَ الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة، تمكنت من ضبط مقيم من جنسية عربية متهم بالترصد لعملاء البنوك، ومتابعتهم وسلب ما بحوزتهم من أموال بعد خروجهم منها.

وأَضَافَ الناطق الإعلامي، أن المتهم أَقَرَّ بارتكاب عمليات سرقة وسلب لعملاء البنوك وتكسير زجاج سياراتهم والاستيلاء على ما داخلها، وبلغت جملة المسروقات النقدية قرابة (377) ألف ريال، مُشِيرَاً إلى أنه جرى إيقافه لدى مركز الشرطة المختص، وسيتم إحالته لجهة الاختصاص.

وعلى جانب آخر، قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة: إن شرطة محافظة جدة تلقت عَدَدَاً من البلاغات تتضمن قيام شخص بانتحال صفة رجل أمن، وسلب المارة والاعتداء عليهم بالضرب.

وأضاف: أَسْفَرَتِ الجهود الأمنية عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من ضبط المتهم، حيث اتضح أنه مواطن في العقد الرابع من العمر من أرباب السوابق، وتم إيقافه”.

وتابع: “بسماع أقواله مَبْدَئِيّاً أَقَرَّ بما نُسب إليه، وجاءت مطابقة لما هو مقيد في سجلات ضبط البلاغات، وسيتم إحالته إلى جهة الاختصاص.