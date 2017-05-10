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الأربعاء, 14 شعبان 1438 هـ, الموافق 10 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

رابطة العالم الإسلامي توضح حقيقة تصريح أمينها العام حول حجاب المسلمة في الغرب

رابطة العالم الإسلامي توضح حقيقة تصريح أمينها العام حول حجاب المسلمة في الغرب

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أوضحت رابطة العالم الإسلامي بأن تصريح الأمين العام حول حجاب المسلمة في البلاد غير الإسلامية سبق نشره وإيضاحه عدة مرات وتم نقله للمراسلين الأجانب ونصه أن “على المسلم احترام دساتير وقوانين وثقافة البلدان التي يعيش فيها كما هو عهده عندما دخلها، وعليه المطالبة بخصوصيته كالحجاب وفق المتاح قانوناً، فإذا رُفض طلبه فعليه الالتزام بقرار الدولة؛ فإن كان مضطراً بقي وله حالة الضرورة، وإلا فعليه مغادرة البلد واحترام عهده وميثاقه عندما دخلها.

وقد نشرت الرابطة عبر حسابها في (تويتر) تصريحاً سابقاً لمعاليه (صوتاً وصورة) تحدث به للجالية الإسلامية ببروكسل بحضور ممثلي عدد من الأديان والصحافة الأوروبية يوضح الصورة كاملة.

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