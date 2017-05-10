تكليفات جديد بوزارة التعليم

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي قراراً يقضي بتمديد تكليف كل من:

إبراهيم بن يحيى النجيم، مديراً عاماً للخدمات العامة بالقطاعين، لمدة عام واحد.

سعود بن ناصر الحقباني، مديراً عاماً لمركز الاتصالات الإدارية بالقطاعين، لمدة عام واحد.

أحمد بن حمود الفريح، مديراً عاماً للميزانية بالتعليم العام، لمدة عام واحد.

عبدالمحسن بن سليمان السلوم، مديراً عاماً للشؤون المالية بالتعليم العام، لمدة عام واحد.

محمد بن ثنيان العنزي مديراً عاماً للشؤون المالية بالتعليم العالي، لمدة عام واحد.

راشد بن إبراهيم العرف، مديراً عاماً للمستودعات بالتعليم العالي، لمدة عام واحد.

عبدالله بن عبدالرحمن السويدان، مديراً عاماً للمستودعات العامة بالتعليم العام، لمدة عام واحد.

كما أصدر قراراً يقضي بتكليف كل من:

فهد بن عبدالله الخليفة، مديراً عاماً لمراقبة المخزون بالقطاعين، لمدة عام واحد.

هملان بن علي الهملان، مديراً عاماً للمشتريات بالقطاعين، لمدة عام واحد.

أحمد بن نايف العتيبي، مديراً عاماً للميزانية بالتعليم العالي، لمدة عام واحد.