كلية الدراسات التطبيقية تستضيف اجتماعًا تحضيريًا لورشة العناية بالمساجد التاريخية بالأحساء

الأحساء – “الأحساء اليوم”

في إطار تفعيل اتفاقية التعاون بين جامعة الملك فيصل وهيئة السياحة والتراث الوطني، استضافت كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، يوم الأحد الماضي، الاجتماع التحضيري لورشة العناية بالمساجد التاريخية بالأحساء.

وحضر الاجتماع المشرف على إدارة تطوير الشراكة المجتمعية وعميد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع الدكتور مهنا بن عبد الله الدلامي، عضو إدارة تطوير الشراكة المجتمعية محمد حامد الحسيني، كممثلين عن الجامعة، وكل من المدير التنفيذي لبرنامج العناية بالمساجد التاريخية بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور محسن بن فرحان القرني، ومدير فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالأحساء خالد الفريدة، مدير مكتب الأفنية للاستشارات الهندسية عبد الله الشقاوي، والمهندس ماجد القعيمي نيابة عن مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالأحساء، أمين اللجنة التنفيذية لبرنامج العناية بالمساجد التاريخية بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني محمد المنيفي، والمهندس علاء البقشي ويوسف العبيدان من فرع هيئة السياحة بالأحساء.

واستُهل الاجتماع بكلمة ترحيبية للدكتور الدلامي، أكد خلالها على اهتمام الجامعة بتفعيل التعاون مع الهيئة ولاسيما في جانب خدمة بيوت الله ورعايتها والاعتناء بها، ومن ثم التطرق إلى أهم محاور الاجتماع التي تلخصت بتحديد دور كل جهة والمهام المناطة بها، والاطلاع على القائمة النهائية للمساجد المستهدفة ومناقشتها، إضافة إلى عرض قائمة أولية بالمتبرعين ومناقشة آلية وطريقة التبرع، وتحديد محاور ورشة عمل البرنامج والاتفاق على الموقع والوقت. وأخيرًا مناقشة مذكرات التفاهم التي ستوقع مع المتبرعين في ورشة العمل.

كذلك شهد الاجتماع مناقشة العديد من القضايا المتصلة قبل أن يتم الخروج بالتوصيات الخاصة بالورشة والتي تضمنت: الاتفاق مبدئيًا على تحديد قاعة القبة لأعمال الورشة بشكل مبدئي، وتحديد موعد تنفيذ الورشة من خلال فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالأحساء بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالأحساء وبرنامج العناية بالمساجد التاريخية بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على أن يكون في منتصف شوال بشكل مبدئي.

كما تم التوصية بإعداد معرض مصاحب للورشة على أن يتولى فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالأحساء بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالأحساء، توجيه الدعوات للمستهدفين، فيما تتولى الجامعة طباعة المطويات والتصاميم الخاصة بالورشة، على أن تقوم الهيئة بإعداد فيلم خاص بالتراث الوطني بالمملكة والأحساء.