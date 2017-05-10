تعرف على ما تحويه مياه البحر التي نبتلعها عن طريق الخطأ

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قد يبتلع العديد من الأشخاص مياه البحر عن طريق الخطأ في أثناء السباحة، ولكن اتضح أننا نحصل على شيء أكثر من مجرد الماء والملح.

التقط المصور، ديفيد ليتسشواغر، مجموعة المحتويات الفعلية لمياه المحيط، وعلى ما يبدو أن هنالك العديد من المكونات التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

وقام ديفيد بشرح مكونات العينة المركزة التي حصل عليها من كونا في هاواي، والحاوية على بضع قطرات من الماء.

وقام المصور الفوتوغرافي بوضع قطرات الماء في طبق بتري قياسه 60 ميلي متر، من أجل تكبير العينة وتوضيح مكوناتها الفعلية.

ووجد ديفيد أن في هذه الكمية الصغيرة من الماء، حوالي 15 قطرة، يوجد فيها العديد من المكونات التي قد نبتلعها عن طريق الخطأ في أثناء السباحة.

وتشتمل هذه المكونات على الديدان البحرية والبكتيريا الزرقاء، التي تساعد على إنتاج الأوكسيجين، وكذلك يرقات سرطان البحر، والقشريات وبيض السمك، بالإضافة إلى شيتوغوناثس، وهو شكل مفترس من العوالق السمية.