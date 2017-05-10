طيران الأمن يسعف كندياً تعرض لأزمة صحية قبالة سواحل المملكة

الأحساء – واس

نفذت القيادة العامة لطيران الأمن بوزارة الداخلية مساء أمس، مهمة إسعاف وإخلاء طبي جوي لمسن كندي، بعد تدهور حالته الصحية أثناء وجوده على متن سفينة قبالة سواحل المملكة بالبحر الأحمر.

وقالت قيادة الطيران المدني: “تعرض راكب كبير بالسن يحمل الجنسية الكندية على السفينة (SEVEN SEAS VOYAGER) التي كانت تعبر البحر الأحمر في اتجاهها لسفاجا المصرية، لتدهور في حالته الصحية تستدعي نقله الفوري إلى مستشفى متخصص لتلقي رعاية طبية متقدمة، مما اضطر طاقم السفينة لطلب المساعدة الفورية من حرس الحدود، الذي بدوره طلب مساندة طيران الأمن لإخلاء المريض، حيث باشرت إحدى طائرات القيادة العامة لطيران الأمن مهمة إسعاف وإخلاء الشخص من على سطح السفينة التي كانت على مسافة 35 ميلاً بحرياً من شواطئ الشعيبة، ونقله تحت المراقبة الطبية إلى قاعدة الأمير محمد بن نايف البحرية بجدة بمرافقة زوجته، ومنها نقل إلى أحد المستشفيات المتخصصة لتلقي العلاج اللازم”.