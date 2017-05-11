تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الخميس, 15 شعبان 1438 هـ, الموافق 11 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

أمين الأحساء يستقبل جمعية المتقاعدين ويوجه بتوفير الإمكانيات لمشروع “مشينا”

أمين الأحساء يستقبل جمعية المتقاعدين ويوجه بتوفير الإمكانيات لمشروع “مشينا”

الأحساء – عيسى الموسى

استقبل أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، يوم الإثنين الماضي، في مكتبه بالأمانة، مدير جمعية المتقاعدين عبدالعزيز بن ناصر الشعيبي، وأعضاء مجلس الإدارة، من أجل عرض مشروع المشي الذي تتبناه الجمعية تحت مسمى “مشينا”، والحصول على موافقة الأمانة لتنفيذه بالأماكن المخصصة لرياضة المشي.

وتأتي فكرة المشروع بأن تقوم الجمعية بتهيئة وتجهيز وترقيم المسافات ووضع الإرشادات الصحية والتوعوية على جنبات الممشى، مع توفير طبيب بالتعاون مع أحد المستوصفات لفحص المشاركين وتوعيتهم بالإرشادات الصحية الضرورية.

وقد أبدي الأمين تعاونًا إيجابيًا لفكرة البرنامج؛ لما له من فوائد جمة على الصحة العامة للمتقاعدين، ووجه بتوفير الإمكانيات الممكنة لتحقيق ذلك، مشيدًا في ذات الوقت بالدور الذي تضطلع به جمعية المتقاعدين من خلال تبنيها برامج تعود بالنفع على مجتمع الأحساء بما فيه المتقاعدين.

من جانبه، قدّم “الشعيبي” شكره وتقديره لأمين الأحساء؛ على ترحيبه الحار، وتعاونه الدائم، الذي شمل كل الجهات التي تتبنى البرامج والفعاليات ذات المردود الإيجابي الموجهة لخدمة مجتمع الأحساء.

 

IMG_1499 IMG_1500

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

“مكافحة العدوى” بصحة الأحساء يفعّل اليوم العالمي لغسيل الأيدي

“مكافحة العدوى” بصحة الأحساء يفعّل اليوم العالمي لغسيل ...

تعليم الأحساء يكرم ثانوية منارات الخالدية لتحقيقها الوسام الذهبي في الجودة

تعليم الأحساء يكرم ثانوية منارات الخالدية لتحقيقها الوسام ...

كلية الدراسات التطبيقية تستضيف اجتماعًا تحضيريًا لورشة العناية بالمساجد التاريخية بالأحساء

كلية الدراسات التطبيقية تستضيف اجتماعًا تحضيريًا لورشة العناية ...

بالصور.. تفحم قائد صهريج بنزين إثر تصادم مروع على طريق خريص

بالصور.. تفحم قائد صهريج بنزين إثر تصادم مروع ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*