“مكافحة العدوى” بصحة الأحساء يفعّل اليوم العالمي لغسيل الأيدي

الأحساء – عيسى الموسى

فعّل قسم مكافحة العدوى في إدارة الصحة العامة بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء، مؤخرًا، اليوم العالمي لغسيل الأيدي؛ والذي تقيمه منظمة الصحة العالمية في الخامس من شهر مايو لكل عام ميلادي، مستهدفة به العاملين بالمجال الصحي حفاظًا عليهم وعلى متلقي الخدمة الصحية، حاملة لشعار “أنقذوا أرواحكم، نظفوا أيديكم، الأمر بأيديكم”.

وكيل محافظة الأحساء أحمد بن بن سعد الوصالي، مدير عام شرطة الأحساء، مدير عام مديرية الزراعة بالمحافظة، وعميد كلية البيطرة بجامعة الملك فيصل، كانوا ضيوفًا في هذه الفعالية؛ والتي تعبر عن الشراكة الاجتماعية التي تقوم بها إدارة الصحة العامة مع مختلف القطاعات الحكومية.

وقد تخلل هذه الفعالية تدشين مدير الشؤون الصحية ومساعده للصحة العامة؛ حيث بدأ التدشين بعرض مسرحي توعوي قدمه فريق من الأطفال المشاركين، إلى جانب أركان صحية متنوعة عن أهمية غسيل الأيدي، شملت ركن اللحظات الخمس لغسيل الأيدي، وركن متلازمة الشرق الأوسط التنفسية “كورونا”، وكيفية انتقالها، وطرق الحماية منها، إضافة إلى ركن لمقاومة المضادات الحيوية.

وفي نهاية الفعالية، عبر وكيل محافظة الأحساء، عن شكره وامتنانه لما تقوم مديرية به الشؤون الصحية من توعية أفرادها ومتلقي الخدمة؛ حيث قام بتدوين هذا الشكر في الكتيب الخاص بضيوف المديرية.