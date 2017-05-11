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الخميس, 15 شعبان 1438 هـ, الموافق 11 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

تعليم الأحساء يكرم ثانوية منارات الخالدية لتحقيقها الوسام الذهبي في الجودة

تعليم الأحساء يكرم ثانوية منارات الخالدية لتحقيقها الوسام الذهبي في الجودة

الأحساء – “الأحساء اليوم”

كرّمت إدارة التعليم بمحافظة الأحساء ممثلة في مديرها العام أحمد بن محمد بالغنيم، وبحضور مساعد المدير العام للشئون التعليمية حمد العيسى، ومديري الإدارات ورئيس وأعضاء قسم الجودة بإدارة التعليم، مؤخرًا، مدرسة منارات الخالدية الأهلية الثانوية وذلك لحصولهم على الوسام الذهبي في الجودة في التعليم أحد أهم برامج الإدارة لتحقيق التميز الشامل والوصول لأرقى مستوى تعليمي لأبنائنا الطلاب.

وفي الأثناء، تسلم الدرع وشهادات الشكر كل من قائد المدرسة عليان بن ناصر العتيبي، ومنسق الجودة بالمدرسة محمد عامر أحمد، وعضو لجنة الجودة محمود إبراهيم عطية.

وبدوره، أثني مدير التعليم على أداء المدارس، وكذلك على التطبيق الذي وصفه بالرائع لمفهوم الجودة في التعليم؛ ليختتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة، سائلين الله أن يوفق منسوبي إدارة التعليم بالأحساء لتحقيق أسمى الغايات خدمة لديننا ووطننا الغالي وولاة أمرنا (حفظهم الله تعالى).

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