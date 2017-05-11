“التوجيه والإرشاد” بتعليم الأحساء تحتفي بالمرشدين الطلابيين المتقاعدين

الأحساء – نَوَّاف بن عَلَّاي الجِرِي

تصوير – محمد الفهيد

احتفت إدارة التوجيه والإرشاد بمحافظة الأحساء، مؤخرًا، بالمرشدين الطلابيين المتقاعدين في عامي ١٤٣٧-١٤٣٨هـ، بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بمحافظة الأحساء حمد بن محمد العيسى، ومدير إدارة التوجيه والإرشاد المتقاعد السابق عبدالمنعم بن محمد العكَّاس.

وبدأ الحفل، الذي قدَّمه عبدالمنعم الخوفي، بكلمة ترحيبية ألقاها مدير إدارة التوجيه والإرشاد عبدالله بن علي العبدالواحد، ثم كلمة مشرف التوجيه والإرشاد خالد بن محمد الخليفة, فكلمة مشرف وحدة الخدمات الإرشادية عبدالحميد بن راشد الربيعة، إضافة إلى كلمة مشاعر للمنسق الإعلامي للتوجيه والإرشاد المرشد الطلابي نَوَّاف بن عَلَّاي الجِرِي.

إلى ذلك، أتيحت الفرصة لكلمات ومشاعر ومواقف مختلفة ألقاها مجموعة من المتقاعدين المحتفى بهم، أشادوا فيها بهذه اللفتة الجميلة من إدارة التوجيه والإرشاد، وتخلل حديثهم تجارب علقت في ذاكرتهم من الميدان التربوي.

فيما اختتم مساعد المدير العام للشؤون التعليمية، كلمات الحضور، بكلمة شكر من خلالها المحتفى بهم على جهودهم المبذولة طيلة فترة عملهم، مسترجعًا بعض ذكرياته حينما كان مرشدًا طلابيًا وذلك ضمن مسيرته الوظيفية؛ ليختتم الحفل بتناول الجميع وجبة العشاء المعدة لهذه المناسبة والتقاط الصور التذكارية وسط أجواء جميلة.