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الخميس, 15 شعبان 1438 هـ, الموافق 11 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

مجهولون يطلقون النار على أفراد الشركة المنفذة لتطوير حي المسورة بالعوامية

مجهولون يطلقون النار على أفراد الشركة المنفذة لتطوير حي المسورة بالعوامية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تعرضت الشركة المتعاقدة لإزالة العشوائيات في حي المسورة بالعوامية في محافظة القطيف، لإطلاق نار من قبل مجهولين، وذلك لعرقلة عمليات الإزالة القائمة في الحي، مما دعاها أمس الأربعاء للاستعانة بقوات الأمن لتنفيذ مهامها.

وأكد مصدر أمني حدوث الاعتداء على آليات الجهة المنفذة لمشروع إزالة حي المسورة بالعوامية من قبل مجهولين عبر إطلاق النيران عليهم بشكل عشوائي، واستمرار عمليات البحث عن المطلوبين وحماية الشركة المنفذة، بحسب “الوطن”.

وأوضح مصدر مطلع، أن الجهات المعنية ثمنت في السنوات الماضية منازل الحي تمهيدا لتطويره، حيث يحتوي على منازل عشوائية متداخلة ذات أزقة ضيقة، مشكلا بؤرة خطر على ساكني المنطقة، إضافة إلى وجود المنازل المهجورة والمهدمة، مبينًا أنه تم تعويض ملاك المنازل قبل عامين، والانتهاء من عملية التثمين بشكل كامل.

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