تدشين شعار دورة شعلة هجر الرمضانية 2017 بمشاركة 16فريقًا

الأحساء – “الأحساء اليوم”

دشّن مساء أمس الأربعاء، شعار دورة شعلة هجر الرمضانية 2017 في قاعة الرومنسية vip بالأحساء، بحضور مدير ملعب الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء إبراهيم بن محمد المبرزي، ومدير البطولة الدكتور محمد بن عمر المغنم، وجميع الفرق المشاركة والتي تُعد من أعرق فرق الأحساء التابعة لرابطة دوري الأحياء بالمحافظة وعددها 16فريقًا.

وقد ناقشت جميع الفرق المشاركة في الدورة، وبمشاركة اللجان الإشرافية والتنظيمية للدورة، الاشتراطات واللوائح التنظيمية للدورة، وبشرح موجز وتفصيلي من المشرف العام على هذا التجمع الكروي الرمضاني السنوي أحمد بن إبراهيم صائم، مشيرًا إلى أنه يمتد لأكثر من 35سنة في ملاعب فريق شعلة هجر بالهفوف، مبينًا أن دورة هذا العام تشتمل على العديد من التنظيمات الاحترافية والفعاليات المصاحبة المميزة التوعوية والثقافية والترفيهية طوال فتراتها المسائية.

جدير بالذكر، أن دورة هذا العام -وكما هو متبع كل عام- تأتي بتعاون وطواقم تحكيم دولية ودرجة أولى معتمدة من لجنة الحكام بالمحافظة، فضلًا عن أن ملعب البطولة مجهز بإمكانيات ومواصفات عالية مقارنةً بملاعب الحواري الأخرى.