“الجوازات”: مدة صلاحية الجواز لا تقل عن 6 أشهر لدخول تركيا وأوروبا

“الأحساء اليوم” – الأحساء

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين الراغبين في السفر خارج المملكة بضرورة التأكد من صلاحية جوازات سفرهم قبل مغادرة المملكة، حيث يتطلب الدخول إلى تركيا والدول الأوروبية أن تكون مدة صلاحية جواز السفر لا تقل عن ستة أشهر تفادياً لمنعهم من الدخول لهذه الدول وإعادتهم إلى المملكة.

وحثت المديرية العامة للجوازات المواطنين الراغبين بالسفر إلى خارج المملكة إلى سرعة تجديد جوازات سفرهم أو إصدار جوازات سفر جديدة لهم ولمرافقيهم عبر خدمات الجوازات الإلكترونية “أبشر” قبل موعد السفر بوقت كاف لكي لا يتعرضون إلى أي إجراءات قد تؤدي إلى تأخيرهم ، وكذلك التأكد من تعليمات الدخول للدول الراغبين السفر لها.

وتقوم الجوازات بخدمة جميع المواطنين الراغبين في السفر خارج المملكة على مدار الساعة عبر منافذها الدولية لإنهاء إجراءات سفرهم بالسرعة والدقة اللازمة، والرد على استفساراتهم ومساعدتهم عند الحاجة وتسعد بذلك.