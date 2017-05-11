إقامة حد الحرابة على جانٍ اغتصب فتاتين في تبوك

الأحساء – واس

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة في تبوك قام بخطف فتاتين وأحداث قصر وفعل الفاحشة بهم بالقوة وتركهم في أماكن بعيدة عن منازلهم.

وفيما يلي نص البيان:”أقدم محمد بن سعيد الزهراني ـ سعودي الجنسية ـ على خطف فتاتين وأحداث قصر وفعل الفاحشة بهم بالقوة وتركهم في أماكن بعيدة عن منازلهم، والتسبب في إصابة اثنين منهم وفعله في السابق فاحشتي الزنا واللواط, وتعاطي الحبوب المحظورة.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه ولكون فعله فيه تهديد للأمن العام واقترافه هذه الجرائم مع أطفال صغار في السن بصورة متكررة في أيام متوالية , مما تسبب في نشوء الخوف في نفوس الأطفال ومن يعولهم, ولتأصل الإجرام في نفسه, ولأن ماثبت بحقه يعد من الحرابة, فقد تم الحكم عليه بإقامة حد الحرابة, وأن تكون عقوبته القتل، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بحق الجاني المذكور وذلك بقتله، وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني اليوم الخميس بمدينة تبوك”.