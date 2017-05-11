الصندوق العقاري: 6209 متقدمين للبناء الذاتي خلال شهرين

الأحساء – واس

أوضح صندوق التنمية العقارية أن عدد المواعيد التي تم حجزها عن طريق بوابة الصندوق الإلكترونية 6209 طلبات منها 2162 طلبا تم استلامها، ويجري التفاوض مع البنوك وشركات التمويل على إنهاء معاملاتهم وتسليمهم القروض.

وأفاد الصندوق في بيان صحفي، بأنه ليس هناك صعوبات تواجه المواطنين الذين صدرت لهم موافقات ضمن برنامج (سكني) والراغبين في البناء الذاتي، مبيناً أن معاملات البناء الذاتي لا يتم تقديمها عن طريق البنوك وإنما عبر بوابة الصندوق وحجز موعد لدى أي فرع من فروع الصندوق، ويتعرف على المستندات المطلوبة، وفي الموعد المحدد يحضر للفرع ويقدم طلبه حيث يقوم الصندوق بدراستها ومن ثم تحويلها للبنوك وشركات التمويل.

وكان صندوق التنمية العقارية قد خصص مركزا لخدمة مستفيدي التمويل المدعوم تم إنشاؤه في 27 جمادى الآخرة يتم من خلاله متابعة سير المعاملات والرد على الاستفسارات وحل أي مشكلات تواجه المستفيدين, وقد استقبل المركز منذ إنشائه 14634 مكالمة تم الرد عليها وحل معظمها من قبل شباب سعوديين مدربين على خدمة العملاء، حيث تولي إدارة الصندوق عناية بالاستفسارات لتتم مراجعتها وتحليل الشكاوى للعمل على حلها بشكل نهائي .