“المغلوث” مديرًا لمركز بر المبرز خلفًا لـ”الرميح”

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أصدرت جمعية البر بالأحساء، مؤخرًا، قرارًا بتعيين سعود بن حمد المغلوث مديرًا لمركز البر بالمبرز خلفًا للمدير المكلف سامي الرميح.

ومن جانبه، أشار مدير عام بجمعية البر بالأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري، إلى أن قرار تعيين سعود المغلوث مديرًا لمركز المبرز جاء بناء على توصيات رئيس المجلس الإشرافي لمركز المبرز ناهض بن محمد الجبر، ونظرًا لما يحمله من خبرات قيادية في مختلف المجالات التربوية والخيرية والتطوعية لأكثر من 20 عامًا.

وأكد “الجعفري” أن جمعية البر بالأحساء تحرص على استقطاب الأكفاء من أبناء الوطن لشغل المناصب القيادية في الجمعية؛ لتحقيق أعلى معايير الإتقان والجودة في رعاية المستفيدين من خدماتها من خلال البرامج التي تقدم لهم على مدار العام.

وبهذه المناسبة، شكر “الجعفري” مدير مركز المبرز المكلف سامي الرميح، والمدير السابق للمركز أسامة السعيد؛ على جهودهما التي بذلاها طوال فترة عملهما السابق والتي كان لها الأثر في تحقيق رؤية ورسالة الجمعية تجاه المستفيدين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.