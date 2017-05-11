“التجارة” تبدأ جوالاتها للتحقق من توافر السلع ومراقبة الأسواق قبل رمضان

“الأحساء اليوم” – الأحساء

بدأت وزارة التجارة والاستثمار منذ وقت مبكر تنفيذ خطتها الموسمية لشهر رمضان المبارك لعام 1438هـ، من خلال القيام بجولات رقابية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة.

وتستهدف هذه الجولات متابعة توافر السلع الأساسية الرمضانية والتحقق من صلاحيتها، والتأكد من عدم وجود حالات غش تجاري، ومتابعة إلتزام المراكز والمحال التجارية بوضع بطاقات الأسعار على المعروضات، والتأكد من مطابقة السعر الموضوع على السلعة مع أسعار صناديق المحاسبة، والتحقق من صحة العروض الترويجية التي عادة ما تصاحب دخول الشهر الكريم، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفة، أو مؤثرات على حركة العرض والطلب.

كما أوضحت الوزارة أن الجولات الرقابة الميدانية الاستباقية التي تمت على الأسواق بينت توافر كافة السلع والمواد الغذائية التي يقبل المستهلكون على شرائها في رمضان وتوفر البدائل المناسبة لكل صنف وزيادة المنافسة بين منافذ البيع، مما يعطي المستهلك الحرية في اختيار المنتجات.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900) أو عن طريق تطبيق “بلاغ تجاري” على مدار اليوم.