إعلان نتائج المرشحين للقبول المبدئي من طالبي الالتحاق بمركز العمليات الموحد (911)

الأحساء – واس

أعلنت كلية الملك فهد الأمنية عن نتائج المرشحين للقبول المبدئي من طالبي الالتحاق بمركز العمليات الموحد (911) بديوان الوزارة على رتبة (جندي أول ) للعام 1438هـ، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع ومعرفة نتائج القبول المبدئي ومواعيد المراجعة عبر موقع الكلية الإلكتروني http://www.kfsc.edu.sa.

ولفتت الكلية الانتباه إلى ضرورة أن تكون شهادة الدبلوم مصدقة ومختومة من المعهد وبختم آخر من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، والتقيد بالمواعيد والجدول الزمني المحدد، مفيدة أنه لن يتم قبول أي طالب ما لم يكن ملفه مستوفيا كافة المستندات المطلوبة ومتزامناً مع تاريخ مراجعة الكلية.