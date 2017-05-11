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الخميس, 15 شعبان 1438 هـ, الموافق 11 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

بروفيسور فرنسي ينضم للكادر الطبي بمركز الأمير سلطان بالأحساء

بروفيسور فرنسي ينضم للكادر الطبي بمركز الأمير سلطان بالأحساء

الأحساء – “الأحساء اليوم”

انضم استشاري جراحة قلب الأطفال البروفيسور الفرنسي فرانسو لاكور جيت، مؤخرًا، للكادر الطبي بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بمحافظة الأحساء.

ويعد البروفيسور من الكفاءات المتميزة على مستوى العالم، حيث عمل استشاريًا لجراحة قلب الأطفال بمستشفى ماري لالونج في باريس، والمستشفى الملكي في بروموتن في لندن، كما تولى رئاسة قسم جراحة الأطفال بمستشفى ايبن دروف بجامعة هامبورج الألمانية، ومستشفى الأطفال بدينفر في ولاية كولورادو الأمريكية، ومستشفى مونت فيور بمدينة نيويورك، وتوج مسيرته العلمية المتميزة بحصوله على وسام جمهورية فرنسا طبقة فارس عام 2008م.

يذكر أن مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب، حصل مؤخرًا، على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحي (JCI) في جودة الخدمات الصحية التي يقدمها المركز بتقييم 99%، وتعد اللجنة الدولية المشتركة (JCI) أرفع جهة دولية تمنح الاعتماد للمنشآت الصحية في العالم مستندة إلى أرقى المعايير العالمية.

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