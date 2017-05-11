لجنة مكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان بالأحساء تعقد اجتماعها الأول

الأحساء – “الأحساء اليوم”

عقدت اللجنة العليا للشراكة التكاملية لمكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، والتي يرأسها صاحب السمو محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود، اجتماعها أول أمس الأربعاء، وذلك في مكتب مدير الشؤون الصحية بالمحافظة، بحضور وكيل محافظة الأحساء أحمد بن سعد الوصالي، وأعضاء اللجنة كل من مدير صحة الأحساء عبدالحميد بن عبدالله العمير، ومدير الزراعة خالد سعد الحسيني، وعميد كلية الطب البيطري بجامعة الملك فيصل الدكتور ثنيان الثنيان، وعن إدارة التعليم يوسف عبداللطيف الملحم، وعن جمعية التنمية الأسرية الدكتور تركي بن عبدالرحمن الخليفة، وعن أمانة الأحساء الدكتور غسان بن أحمد السعدون، وعن الشرطة النقيب سعد عبدالكريم البلم.

ويهدف الاجتماع إلى وضع خطة عمل لكل جهة في مكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وتطوير سياسات وإجراءات المكافحة في الأماكن ذات الخطورة حيث تم مناقشة المهام الموكلة لكل جهة وإيضاح دور جميع الجهات في مكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وبيان الإمكانيات والاحتياجات والأنشطة المقترحة لرفع الوعي الصحي وسط المستهدفين، إضافة إلى التأكيد على ضرورة الاستفادة من البحوث المتوافرة والعمل على إجراء دراسات بحثية تشمل النواحي الاجتماعية والأسرية والشرعية وعلاقتها بالنواحي الصحية؛ ليختتم الاجتماع بكتابة التوصيات.

إلى هنا، دشن الوكيل بحضور أعضاء اللجنة، فعالية اليوم العالمي لغسيل الأيدي، والتي نظمتها إدارة الصحة العامة بهذه المناسبة، والتي يتم الاحتفال بها من قبل منظمة الصحة العالمية في شهر مايو من كل عام، وتأتي هذا العام تحت شعار “واجهوا مقاومة المضادات الحيوية.. الأمر بأيديكم”.

وقد تضمنت الفعالية، التي أقيمت في المركز الترفيهي بإسكان مستشفى الملك فهد بالهفوف، تضمنت عددًا من الأركان التوعوية للتعريف بأهمية غسيل الأيدي باعتبارها عاملًا أساسيًا في الوقاية من الأمراض.