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الخميس, 15 شعبان 1438 هـ, الموافق 11 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

بالصور.. مفتي الشرقية يزور “أسرية الأحساء” ويثمن جهودها في نشر السعادة

بالصور.. مفتي الشرقية يزور “أسرية الأحساء” ويثمن جهودها في نشر السعادة

الأحساء – “الأحساء اليوم”

زار مفتي المنطقة الشرقية عضو الرئاسة العامة للإفتاء والمشرف على فرعها في المنطقة الشرقية فضيلة الشيخ علي بن صالح المري، أمس الأربعاء، جمعية التنمية الأسرية بالأحساء.

وكان في استقبال فضيلته رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور إبراهيم بن صالح التنم، ونائب الرئيس اللواء متقاعد عبدالله بن صالح السهيل، وعضو مجلس الإدارة المهندس مشاري بن عبدالمحسن الجبر، وعضو مجلس الإدارة حجي بن طاهر النجيدي، ومدير معهد التنمية الأسرية الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، وفهد بن عبدالعزيز الباش، وموظفي الجمعية.

وفي الأثناء، اطلع مفتي الشرقية، على فيلم وثائقي لأنشطة الجمعية وبرامجها وقطاعاتها، وزار قسم الاستشارات وقسم إصلاح ذات البين وأقسام أخرى، وشكر جهود الجمعية وأثرها الكبير في نشر السعادة في بيوت أهل هذا الوطن الكريم وحل مشكلاتهم الأسرية، فيما أعرب فريق العمل في الجمعية عن سعادته بهذه الزيارة الطيبة التي استفاد فيها من أفكار الشيخ وتوجيهاته المباركة.

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