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الجمعة, 16 شعبان 1438 هـ, الموافق 12 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

الطقس.. سحب رعدية ممطرة على الشرقية ومناطق أخرى

الطقس.. سحب رعدية ممطرة على الشرقية ومناطق أخرى

الأحساء – واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق (نجران ، جازان ، عسير ،الباحة) تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة والمسبوقة بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (المدينة المنورة ، الرياض, الجوف وأجزاء من الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 18-42 كم/ساعة, وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة تتحول ليلاً إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين ونص، وحالة البحر خفيف متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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