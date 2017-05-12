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الجمعة, 16 شعبان 1438 هـ, الموافق 12 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

الطرفان ناقشا السُبل المشتركة لتحقيق التنمية الاجتماعي وتطويرها..

“تنمية السلمانية” تستقبل وفدًا من جامعة الملك فيصل

“تنمية السلمانية” تستقبل وفدًا من جامعة الملك فيصل

الأحساء اليوم” – الأحساء

استقبلت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لأحياء (السلمانية والمحمدية والمعلمين) بمحافظة الأحساء، مؤخرًا، وفدًا من جامعة الملك فيصل بالأحساء ضم عميد القبول والتسجيل الدكتور خليل الحويجي، وعددًا من منسوبي الجامعة، واللذين كان في استقبالهم المدير التنفيذي باللجنة فهد بن محمد القادري، ومشرف مركز سواعد إبراهيم بن أحمد العبدالعالي.

وفي الأثناء، دار الحوار حول عما تقدمه اللجنة من برامج ومشاريع لجميع شرائح المجتمع وما تشهده اللجنة من تطور في العمل الاجتماعي، كذلك تناقش الطرفان عن السُبل المشتركة بين الجهتين في تحقيق التنمية الاجتماعي وتطويرها في الجهات غير الربحية، وعن أهمية العمل للاستفادة من الطاقات الشبابية واستثمارها بما يخدم الوطن.

ومن جانبه، أبدى الدكتور خليل الحويجي، إعجابه الشديد بما شاهده من تنوع في البرامج، وجودة في المخرجات، ووضوح في أهداف اللجنة؛ ليختتم اللقاء بتسلم الضيوف هدايا تذكارية.

 

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