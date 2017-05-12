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الجمعة, 16 شعبان 1438 هـ, الموافق 12 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“التعليم”: 4 أعذار مقبولة لتغيب الطالب عن أداء الاختبارات

“التعليم”: 4 أعذار مقبولة لتغيب الطالب عن أداء الاختبارات

“الأحساء اليوم” – الأحساء

حددت وزارة التعليم أربعة أعذار مقبولة، إذا تغيب الطالب عن أداء الاختبارات النهائية، منها مرافقة الطالب لأحد عائلته المنوم في المستشفى، بحيث تكون صلة القرابة به من الدرجة الأولى (أب، أم، أخ، جد، ابن، زوج) بموجب التقرير الطبي المعتمد سواء كان داخل البلاد أو خارجها.

وعدت وزارة التعليم، الطالب الذي يتعرض للتعطيل من الجهات الأمنية أو ما شابهها بعد إثبات ذلك بخطاب رسمي من الجهات الأمنية من الأعذار المقبولة عند الغياب عن حضور الاختبارات النهائية.

وأوضحت أن الطالب الذي يتوفى أحد أفراد عائلته أثناء الاختبارات أو قبل انعقادها بفترة وجيزة، بحيث تكون صلة قرابته به من الدرجة الأولى عذره مقبولاً أيضاً.

وأكدت أن الطالب الذي يثبت بتقارير طبية معتمدة أن ظروفه المرضية منعته من تأدية جميع الاختبارات أو بعضها أثناء فترة انعقادها أو قبل انعقادها بفترة وجيزة من الأعذار المقبولة أيضا، وفقا لـ”مكة”.

وأكدت الوزارة، أن أنظمتها تمنع اختبار أي طالب خارج المدرسة، ويستثنى (المنوم بمستشفى، والمسجون، وأصحاب الظروف الخاصة) كما تمنع الطالب من إعادة المستوى الدراسي أو السنة الدراسية التي نجح فيها.

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