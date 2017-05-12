مجلس فروسية الجبيل يطلع على تقريره الختامي و”العسكر” يكرّم المتميزين والإعلاميين

الأحساء – “الأحساء اليوم”

عقد مجلس إدارة فروسية الجبيل، يوم أمس الخميس، بمدينة الجبيل الصناعية، اجتماعه الدوري برئاسة محافظ الجبيل ورئيس مجلس فروسية الجبيل عبدالله بن ناصر العسكر، وبحضور أعضاء المجلس، حيث اطلع المجلس على التقرير الختامي لموسم ١٤٣٨هـ/٢٠١٧م بكل تفاصيله الفنية والطبية والمالية والإعلامية.

وبدوره، افتتح رئيس المجلس الاجتماع برفع أسمى آيات الشكر والعرفان باسمه وباسم جميع الرياضيين في المحافظة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (يحفظه الله) على دعمه الكبير لرياضة الفروسية في كل ميادين المملكة عامةً ومنها ميدان فروسية الجبيل، ومثمنين أيضًا الدعم والاهتمام الكبيرين الذي تجده رياضة الفروسية في المنطقة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية (يحفظه الله)، ومتابعة نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية (يحفظه الله)، مقدّرين دعمهم وتوجيهاتهم الكريمة على استحداث المنافسات الرياضية التي تليق برياضة الفروسية في المنطقة الشرقية.

ونوّه المجلس كذلك بدعم كافة الداعمين لميدان فروسية الجبيل خلال الموسم الماضي، وعلى رأسهم الهيئة الملكية للجبيل وينبع، مثمنًا لصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود توجيهه بتقديم الجهود والتسهيلات كافة لدعم ميدان فروسية الجبيل، وأيضًا لداعمي سباقات ومنافسات الميدان وعلى رأسهم صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (يحفظه الله)، ومؤسسة الوليد للإنسانية والعديد من الجهات والشركات الداعمة في المحافظة.

وقد تناول المجلس خلال جلسات الاجتماع استعراض التقرير الختامي عن الموسم المنصرم ١٤٣٨هـ/٢٠١٧م، ومراجعة الآليات بما يتوافق مع خطط التطوير لعمل الميدان بالتوازي مع الأحداث الرياضية المهمة في رياضة الفروسية في المنطقة.

وفي ختام الاجتماع، كرّم المحافظ أصحاب الإنجازات والأداء المتميز خلال هذا الموسم، ومنهم المالك محمد القحطاني مالك الجواد “سكود” والحاصل على كأس المؤسس خلال هذا العام، والمالك خالد الدوسري مالك الجواد “المفتي” والفائز في نهائيات كأس عز الخيل، كذلك كرّم الحاصلين على جائزة أفضل مدرّب وأفضل إسطبل وأفضل الخيّالة في الميدان لهذا الموسم.

كما قام رئيس المجلس بتكريم الإعلاميين الذين ساهموا بتغطية أحداث الموسم من خلال العديد من الصحف الورقية والإلكترونية، وأيضًا أعضاء فريق العمل كافة من الإداريين الذين ساهموا في تحقيق أهداف المجلس للموسم الماضي.

إلى هنا، قدّم مدير عام ميدان فروسية الجبيل راشد بن غانم القحطاني، هدية تذكارية إلى رئيس مجلس فروسية الجبيل؛ على توجيهاته ومتابعته لأعمال الفريق التي تكللت بالنجاح خلال الموسم الماضي ولله الحمد.

وفي الختام، أكد عبدالله العسكر -في تصريح بهذه المناسبة- أن هذا الموسم كان استثنائيًا بعمل وتعاون الجميع للارتقاء برياضة الفروسية في المحافظة، مقدمًا شكر وثناء وتقدير مجلس فروسية الجبيل لكل الجهات والشركاء والداعمين من القطاع الخاص على إسهاماتهم المتواصلة والكبيرة بنجاح هذا الموسم، متمنيًا أن يستمر ميدان فروسية الجبيل في تحقيق المزيد من التميز والإنجازات؛ وصولًا إلى أن يكون على رأس الميادين المتميزة في المملكة -بإذن الله.