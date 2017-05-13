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السبت, 17 شعبان 1438 هـ, الموافق 13 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

بالفيديو.. 3 مسلحين يتجولون ويرتدون زيًا موحدًا وأقنعة بحي المسورة

بالفيديو.. 3 مسلحين يتجولون ويرتدون زيًا موحدًا وأقنعة بحي المسورة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

وثّق مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تجول عناصر إرهابية مُسلحة في أحد الأزقة الضيقة وبين المنازل المهجورة بحي المسورة في بلدة العوامية بالقطيف؛ حيث ظهروا في وضع مضطرب وكأنهم يختبئون من الملاحقات الأمنية.

وأظهر المقطع تجول 3 عناصر إرهابية حاملين أسلحة آلية ويرتدون زياً موحداً أسود اللون وأقنعة على وجوههم بأحد الأزقة، وسط ترقب شديد منهم والالتفات يميناً ويساراً تحسباً لمراقبتهم أو استهدافهم من قبل الجهات الأمنية، فيما يقوم أحدهم بتحريك الكاميرا التي التقطتهم بواسطة البندقية ويتمركز الاثنان الآخران لإطلاق النار.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت مساء أمس (الجمعة) عن مقتل طفل سعودي ومقيم باكستاني وإصابة 10 أشخاص منهم 6 مواطنين؛ إثر قيام عناصر إرهابية بإطلاق النار بعشوائية وبكثافة على المارة وعابري السبيل ورجال الأمن المتواجدين في أحد مواقع حي المسورة.

 

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