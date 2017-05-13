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السبت, 17 شعبان 1438 هـ, الموافق 13 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“المرور”: منع غير المسجلين في “أبشر” من شراء أو استئجار السيارات قريباً

“المرور”: منع غير المسجلين في “أبشر” من شراء أو استئجار السيارات قريباً

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، عن قرب تطبيق المرحلة الثالثة من مشروع المعيار الثنائي للتحقق من الهوية “الإقامة”، والتي سيتم من خلالها منع أي شخص من شراء أو استئجار مركبة مالم يكن مسجل مسبقا ببوابة وزارة الداخلية (أبشر)، منعا للتزوير.

وقالت إدارة المرور، في بيان لها “أمس الجمعة”: “حرصا على حماية السجلات والتعاملات الإلكترونية، ستطبق قريبا المرحة الثالثة من مشروع المعيار الثنائي للتحقق من الهوية “الإقامة” حيث سيتم منع أي شخص من شراء أو استئجار مركبة مالم يكن مسجل مسبقا ببوابة وزارة الداخلية (أبشر)، من خلال إرسال رمز التحقق إلى رقم الجوال الموثق لإدخاله بنظام (تم) كشرط لإتمام العملية المطلوبة، تفاديا لشراء أو استئجار مركبات باسم شخص دون علمه وموافقته بموجب وثائق مزروة”.

ودعت إدارة المرور الجميع للمبادرة بالتسجيل ببوابة (إبشر) وتفعيل الحساب الخاص عبر القنوات الإلكترونية المتاحة وذلك للاستفادة من هذا التطبيق والمزايا الأخرى”.

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