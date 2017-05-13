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السبت, 17 شعبان 1438 هـ, الموافق 13 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

لجنة بـ”الشورى” ترفض توصية تطالب باستمرار دعم الكهرباء والماء

لجنة بـ”الشورى” ترفض توصية تطالب باستمرار دعم الكهرباء والماء

“الأحساء اليوم” – الأحساء

رفضت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى توصية، تطالب باستمرار دعم الكهرباء والماء مراعاةً لشريحة كبيرة من المواطنين الذين لا يشملهم الدعم المالي، وكذلك أسر الأجانب التي يعمل عائلها بأجور منخفضة.

ويعلل مقدم التوصية طلبه بحسب “الحياة” بأن الأسر متوسطة الدخل بالكاد يكفي دخلها لتلبية حاجاتها المتعددة والمتجددة.

ويرى أن هناك عشرات الآلاف من الأسر الأجنبية المستوطنة في المملكة التي ترى أن ليس لها وطناً غير المملكة ويعمل عائلها في خدمة الأسر السعودية بأجور منخفضة في الغالب، وبالتالي فإن رفع الدعم عن الكهرباء والماء يجعلها غير قادرة على دفع تكاليف هذه الخدمة، ما قد يضطرها إلى توفير تكاليف هذه الخدمات من خلال ممارسات يصعب علاجها.

ومن المنتظر أن يصوت المجلس على التوصية في جلسته العامة المقررة يوم الإثنين بعد المقبل.

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