الحملة السعودية تواصل علاج كبار السن والمعاقين من اللاجئين السوريين في منازلهم بالزعتري

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تواصل الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا تنفيذ مجموعة الأنشطة الطبية الميدانية زيارة منازل ذوي الاحتياجات الخاصة من العجزة والمقعدين وكبار السن من اللاجئين السوريين لتقديم العلاج المناسب لهم داخل مخيم الزعتري في الأردن.

وأوضح المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني, أن الحملة الوطنية السعودية تقدم من خلال هذه الزيارات الميدانية العناية الحثيثة للعديد من الحالات المرضية والحرجة التي يصعب عليها زيارة مقر العيادات التخصصية السعودية داخل المخيم حيث تم تقديم العلاج المناسب لها بالإضافة إلى تقديم النصح والإرشاد لهم.

من جهته، أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر السمحان أن الرعاية المتواصلة لذوي الاحتياجات الخاصة من اللاجئين السوريين التي يتم تقديمها من قبل الحملة السعودية تشتمل كافة النواحي الحياتية وخصوصا المجال الطبي وذلك مراعاة للأوضاع الصعبة التي يمرون بها، منوهاً بضرورة متابعة مثل هذه الحالات وإعداد البرامج الإنسانية التي تناسب احتياجاتهم كون مثل هذه الفئة تغفل بعض المنظمات الإنسانية عنها.