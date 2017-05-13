“الجزائية” السجن والجلد لمواطن اعتدى على والدته بالضرب وهددها بساطور

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قضت المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة، بالسجن 3 أعوام ونصف العام، والجلد والمنع من السفر؛ على مواطن ثبتت إدانته بالاعتداء على والدته بالضرب وتهديدها وأخاه الأصغر بساطور وفأس.

بدأت الواقعة عندما تلقت الدوريات الأمنية بالمدينة، بلاغًا من مواطن، يفيد بقيام نجله بتهديد والدته وأخيه الأصغر بساطور داخل المنزل، مؤكدًا أنه هرب بعدما وصل المُبلِّغ إلى المنزل، فيما أكدت الأم أنها شاهدت فأسًا معه من خلف باب المنزل، كما سبَّها بألفاظ نابية.

وبناءً على البلاغ، تحرَّكت فرق أمنية مختصة بعد تعدُّد البلاغات عن الشخص المذكور، وتهديده سلامة العابرين بالطريق؛ حيث ضرب مقيمًا بزجاجة على رأسه، واعتدى على آخر حتى أفقده الوعي.

وبالفعل تمكنت الجهات الأمنية من الإطاحة به بعدما ترصدته بالحرة الغربية بالمدينة؛ حيث ضبط وهو يحمل حجرًا يهدد به المارة، وبتفتيشه عثر معه على كمية من الحبوب والحشيش المخدر.

وأثبت التقرير الكيميائي إيجابية العينة المأخوذة من دمه، وكذلك اعترافه بتعاطيه المخدرات، وثبوت الاعتداء على المقيم والمواطن باعتراف الجاني بأنه كان بحالة غير طبيعية، كما أكد أن أقوال والدته بالتهديد والشتم صحيحة بسبب تعاطيه المسكر، وأنه اعتدى عليها بالضرب في وقت سابق.