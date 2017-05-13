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السبت, 17 شعبان 1438 هـ, الموافق 13 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

اعتماد الملف الطبي الرقمي الموحد للمرضى في المملكة

اعتماد الملف الطبي الرقمي الموحد للمرضى في المملكة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تطلق منظومة “الصحة” اليوم مبادرة “الصحة الإلكترونية”، وتبدأ باستخدام سجلات طبية رقمية موحدة لـ70% من السكان بالمملكة، لتكون في متناول العاملين بمجال تقديم الخدمات الصحية متى وأينما كانوا.

ويأتي اعتماد وزارة الصحة لمبادرة “الصحة الإلكترونية” ضمن 40 مبادرة تندرج تحت مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، ولتسهيل تزويد الأطباء والممرضين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية بملفات مرضاهم في أي مكان وزمان، ما يسهل تقديم الدعم الإداري وتقديم الاستشارات الصحية على البعد، وتقليل مخاطر الأخطاء الطبية.

كما يسهم اعتماد السجلات الطبية الإلكترونية للمرضى في تسهيل التعلم الطبي المستمر عبر الإنترنت، بجانب تحقيق هدف برنامج التحول الوطني 2020 في الارتقاء بخدمات القطاع الصحي وفقاً للمعايير الدولية.

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