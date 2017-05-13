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السبت, 17 شعبان 1438 هـ, الموافق 13 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

وزير الشؤون البلدية والقروية يصدر قرارات بتكليف قيادات بالوزارة والمحافظات

وزير الشؤون البلدية والقروية يصدر قرارات بتكليف قيادات بالوزارة والمحافظات

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ قراراً يقضي بتكليف الدكتور عبدالقادر بن عثمان عبدالقادر أمير وكيلاً للشؤون الفنية بالوزارة.

من جهة أخرى، أصدر “آل الشيخ” قراراً بتكليف صالح بن عبدالله صالح الضالع رئيساً لبلدية محافظة الأسياح بمنطقة القصيم، وتكليف سعيد بن علي آل مصمع رئيساً لبلدية محافظة محايل بمنطقة عسير، ويأتي صدور هذه القرارات بهدف إثراء العمل البلدي والاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة.

من جانبهم أعرب المكلفون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية على هذه الثقة، متمنين أن يكونوا عند حسن الظن للارتقاء بالقطاع البلدي، وتلبية رغبات المستفيدين من خدمات هذا القطاع الحيوي، مؤكدين اعتزازهم بهذه الثقة وستكون حافزاً لبذل مزيد من العطاء ومضاعفة الجهد لخدمة هذا الوطن المعطاء.

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