الكشف عن لقاح قد يقضي على سرطان البروستات

“الأحساء اليوم” – الأحساء

طور العلماء لقاحا لسرطان البروستات، يقوم بتحفيز الجهاز المناعي لقتل الخلايا السرطانية.

ووجد الباحثون وسيلة فعالة توقف انتشار الأورام عند 77% من مرضى السرطان، من خلال التجربة السريرية، هذا ولاحظوا انكماش الورم عند 45% من المرضى، بعد تلقي العلاج.

ويذكر أن سرطان البروستات، هو ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعا بين الذكور، حيث يصيب واحدا من بين كل 8 رجال في بريطانيا، وواحدا من كل 7 رجال في الولايات المتحدة.

وقال العلماء في مستشفى راديوم النرويجي: “بعد مضي 9 أشهر على الدراسة، كانت الحالة مستقرة عند 17 مريضا”، حيث شارك 22 رجلا مصابا بسرطان غدة البروستاتا في التجربة السريرية ضمن المرحلة الأولى.

وتعتبر المرحلة الأولى ذات أهمية كبيرة في تطوير العلاج الجديد، حيث تؤدي إلى معرفة مدى فعالية العلاج ومساهمته في الحد من انتشار السرطان، وفقا لبحوث السرطان في بريطانيا.

ويعمل اللقاح الجديد على تحفيز الجهاز المناعي في الجسم، لمحاربة السرطان، وذلك من خلال “العلاج المناعي”.

ويعد هذا النوع من العلاج فعالا، لأنه لا يؤدي إلى ظهور آثار جانبية مماثلة لتلك الناتجة عن العلاجات التقليدية، مثل العلاج الكيميائي والإشعاعي.

ولم يُعرف بعد متى سيكون اللقاح متاحا للجميع، ولكن عادة ما يستغرق الأمر بين 10 و15 سنة، وذلك لتخطي جميع مراحل التجارب السريرية.