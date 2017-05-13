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السبت, 17 شعبان 1438 هـ, الموافق 13 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

أطباء يحذرون من تناول السوشي

أطباء يحذرون من تناول السوشي

“الأحساء اليوم” – الأحساء

بعد أن حظيت أطباق السوشي اليابانية على شهرة كبيرة في العالم، أكد أطباء برتغاليون أن تناول تلك الأطعمة يؤدي لانتشار عدوى طفيلية خطيرة على صحة الإنسان.

وفي وصف لإحدى الحالات السريرية الحرجة التي عاينوها، قال الأطباء لمجلة BMJ Case Reports: “لجأ إلى المشفى رجل ثلاثيني يعاني من الحمى والإقياء وآلام شديدة في المعدة، في البداية أظهرت تحاليل الدم أن المريض يعاني من التهابات حادة، وبعد معاينته وسؤاله عن وضعه الصحي والأطعمة التي تناولها قبل دخوله إلى المشفى، أكد الرجل أن الأعراض بدأت بالظهور بعد تناوله بعض وجبات السوشي على مدار عدة أيام، الأمر الذي دفعنا للاشتباه بإصابته بطفيليات Anisakidae التي تنتقل عن طريق تناول لحوم الأسماك النيئة”.

وبعد معاينة معدة المريض بواسطة المنظار، وجد الأطباء أن المنطقة الملتهبة في جدار معدته تحتوي على أربع يرقات ديدان طفيلية خيطية من سلالة الـ Anisakidae، وبعد إزالة تلك الطفيليات عاد وضع المريض للتحسن تدريجيا.

وشدد الأطباء على ضرورة طهي لحوم الأسماك جيدا قبل تناولها منعا لانتقال تلك الطفيليات إلى جسم الإنسان، والتي قد تنتقل مع الدم لتهاجم مختلف الأعضاء كالكبد وحتى العين.

يذكر أن الديدان الطفيلية هي حيوانات لها جسم طويل نحيف، تنقسم إلى أنواع مختلفة كالخيطية والمسطحة، ويعتمد انتشارها على توفر العائل المناسب والظروف البيئية التي تسمح للطفيلي بالانتقال من مضيف لآخر، ومن الممكن أن تنقتل عن طريق المياه أو الأطعمة الملوثة أو تناول اللحوم غير المطهوة جيدا.

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