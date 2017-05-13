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السبت, 17 شعبان 1438 هـ, الموافق 13 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الاتصالات” تنصح بتحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات للوقاية من الهجمات الإلكترونية

“الاتصالات” تنصح بتحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات للوقاية من الهجمات الإلكترونية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

نصحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم السبت، الشركات والمؤسسات الكبرى بتحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات بشكل دوري لحمايتها من التجسس والاختراق.

وقالت الهيئة عبر حسابها على “تويتر”: “ننصح بتحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات بشكل دوري، وتثبيت برامج حماية ضد التجسس والفيروسات، والتأكد من مصدر البريد الإلكتروني قبل فتحه”.

يأتي ذلك، بعد أن استهدفت هجمات إلكترونية قرابة 99 دولة حول العالم، وتسببت في تعطيل أنظمة العديد من الشركات والمستشفيات والمؤسسات الحكومية، باستخدام فيروس من برامج الفدية “رانسوم وير” والذي يمنع الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر ومن ثم يطلب مالاً لإعادة تشغيل النظام.

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