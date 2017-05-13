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السبت, 17 شعبان 1438 هـ, الموافق 13 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة على الحدود الشمالية

إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة على الحدود الشمالية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أحبطت دوريات حرس الحدود المتقدمة بمنطقة الجوف فجر اليوم (السبت) محاولة تهريب مليونين ومائة ألف قرص إمفيتامين (كبتاجون) عبر حدود المملكة العربية السعودية البرية مع الأراضي الأردنية.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي أن دوريات حرس الحدود تمكنت، من إحباط محاولة التهريب بعدما تم رصد مركبة بعد الاشتباه بها في حدود مسؤوليات قطاع العيساوية، تسير مطفأة أنوارُها، وعلى الفور تم توجيه الكاميرات للمتابعة وتحركت قوة متكاملة من الدوريات لاعتراضها والتأكد من وضعها إلا أن سائقها بادر بالإسراع للهروب محاولة منه في تضليل رجال حرس الحدود.

وأضاف الحربي أنه تمت مطاردته ومحاصرته والتعامل بكل حزم وقوة مع الموقف ، وبتفتيش المركبة عثر على ما مجموعه (2100000) مليونين ومائة ألف قرص إمفيتامين (كبتاجون)، مشيراً إلى أنه تمت المباشرة في استكمال الإجراءات الأمنية كافة حيال المركبة والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى .

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