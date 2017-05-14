“الربيش” يكرّم نادي “تواصل” الإعلامي بجامعة الإمام عبدالرحمن

الأحساء – “الأحساء اليوم”

نيابة عن مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، كرّم مدير عام العلاقات العامة والإعلام المهندس طفيل بن يوسف اليوسف، يوم الخميس الماضي، أعضاء نادي تواصل الإعلامي التابع للعلاقات العامة والإعلام؛ نظير الجهود المبذولة في تغطية فعاليات الجامعة وأنشطتها الداخلية والخارجية خلال الفصل الدراسي المنصرم، وذلك بحضور مدير عام الوثائق والاتصالات عبدالرحمن العسوم، وأعضاء النادي من الطلاب ومنسوبي إدارة العلاقات العامة والإعلام.

من جانبه، أكد المشرف العام على النادي المهندس طفيل اليوسف، أن استحداث الجامعة لهذا النادي جاء لإيجاد حاضنة إعلامية رقمية تتماشي مع رؤية الجامعة وأهدافها الإستراتيجية التي تحاكي رؤية المملكة ٢٠٣٠، ولتعزيز الإعلام الشبابي الرقمي، وتأكيدًا على إزالة الحواجز، والتواصل المباشر بين الطالب والمسؤول؛ حرصًا من الإدارة العليا بالجامعة على رأسهم مدير الجامعة على أهمية تطوير المهارات والقدرات الطلابية بمجالاتها كافة من خلال المساهمات الفعالة في أنشطة الجامعة المختلفة وإيجاد بيئة إعلامية متكاملة للارتقاء بمناشط الجامعة وبثها إلى أفراد المجتمع سواء بالمشاركة في الحملات التوعوية أو الندوات أو المحاضرات أو حتى الفعاليات المجتمعية، حيث يجد النادي طريقة للتطوير واتساع رقعة العمل في المنطقة لدعم الأنشطة إعلاميًا ورصدها وإيصالها للمستفيد، ويضم النادي 50 طالبًا وطالبة من مختلف السنوات الدراسية لكل منهم مشرف ومشرفة.

وأشار “اليوسف” إلى أن هذا الحفل يعقد لتكريم المتطوعات والمتطوعين من الطلبة في نادي تواصل الإعلامي والاحتفاء بعطائهم لجامعة ولمجتمعنا ووطنا الغالي الذي أعطي الكثير، مؤكدًا أهمية توفير المزيد من فرص التطوع خلال العام المقبل والتي من شأنها إطلاق الطاقات الشابة وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، حيث تعمل الجامعة على منحهم دورات تطور وتصقل مهاراتهم الإعلامية مستقبلًا، متمنيًا التوفيق للجميع.