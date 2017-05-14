تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الأحد, 18 شعبان 1438 هـ, الموافق 14 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

احدث الأخبار

الحملة السعودية توزع المساعدات الإغاثية على 4500 من اللاجئين السوريين شمالي الأردن ربط إلكتروني بين “التجارة” و”الداخلية” لتسهيل تبادل المعلومات وتطوير الأداء برنامج “مجتمع بلا أمية” يختتم أنشطة العام الدراسي في “التأهيل الشامل” بالأحساء تربية الجبيل تحتفي بتخريج 854 طالبة لسوق العمل جامعة الإمام عبدالرحمن و”سباهي” يوقعان اتفاقية تعاون لتطوير اعتماد المنشآت الصحية بالفيديو.. والد الطفل جواد يروي لحظة مقتل ابنه في حضن أمه برصاص الإرهابيين في القطيف “الربيش” يكرّم نادي “تواصل” الإعلامي بجامعة الإمام عبدالرحمن “الأرصاد”: استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة على الحدود الشمالية غدًا.. “المالية” تبدأ مناقشة ميزانية العام الجديد “الاتصالات” تنصح بتحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات للوقاية من الهجمات الإلكترونية أطباء يحذرون من تناول السوشي

بالفيديو.. والد الطفل جواد يروي لحظة مقتل ابنه في حضن أمه برصاص الإرهابيين في القطيف

بالفيديو.. والد الطفل جواد يروي لحظة مقتل ابنه في حضن أمه برصاص الإرهابيين في القطيف

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشف والد الطفل جواد الداغر، تفاصيل مقتل ابنه إثر قيام عناصر إرهابية بإطلاق النار بعشوائية على المارة وعابري الطريق في حي المسورة بالقطيف، مما أدى إلى إصابة ابنه جواد برصاصة في الرأس تسببت في وفاته.

وروى والد الطفل “جواد”، في تصريح لقناة “الإخبارية” لحظات استهداف مركبتهم بالرصاص من قبل العناصر الإرهابية، موضحا أنه ضل الطريق في أحد الشوارع المظلمة أثناء مروره بسيارته مع عائلته ليدخل في مكان إطلاق النار، وفوجئ باستهداف مركبته بوابل من الرصاص.

وأضاف الداغر أنه حاول الالتفات لمعرفة مصدر الرصاص والاستدارة بمركبته للهرب من المكان سريعاً لإنقاذ أطفاله وزوجته، الذين بدت عليهم علامات الرعب والخوف من المشهد، مبيناً أنه فوجئ خلال التفاته للاطمئنان على أطفاله بتفجر رأس ابنه “جواد”، بعد إصابته برصاصة وهو مختبئ داخل حضن والدته، ليمتلئ المقعد الخلفي بالدماء.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

برنامج “مجتمع بلا أمية” يختتم أنشطة العام الدراسي في “التأهيل الشامل” بالأحساء

برنامج “مجتمع بلا أمية” يختتم أنشطة العام الدراسي ...

“تنمية السلمانية” تستقبل وفدًا من جامعة الملك فيصل

“تنمية السلمانية” تستقبل وفدًا من جامعة الملك فيصل

بالصور.. مفتي الشرقية يزور “أسرية الأحساء” ويثمن جهودها في نشر السعادة

بالصور.. مفتي الشرقية يزور “أسرية الأحساء” ويثمن جهودها ...

لجنة مكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان بالأحساء تعقد اجتماعها الأول

لجنة مكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان بالأحساء ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*