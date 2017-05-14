جامعة الإمام عبدالرحمن و”سباهي” يوقعان اتفاقية تعاون لتطوير اعتماد المنشآت الصحية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

توقّع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، صباح اليوم الأحد، اتفاقيات تعاون مشتركة منها اتفاقية مع المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الجامعات السعودية، وذلك برعاية مدير الجامعة الدكتور عبد الله بن محمد الربيش.

ومن جانبه، أوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام المهندس طفيل اليوسف، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى الجمع ما بين الخبرة الأكاديمية والبحثية والخبرة العملية في تطوير وإعداد إجراءات وسياسات والتي تضمن رفع الجودة وسلامة المرضى بالمملكة وكذلك التعاون البحثي والمتمثل في برنامج الماجستير لجودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى والمقدم من قبل كلية الصحة العامة – قسم إدارة وتقنية المعلومات الصحية.