تربية الجبيل تحتفي بتخريج 854 طالبة لسوق العمل

الأحساء – “الأحساء اليوم”

دفعت كلية التربية بالجبيل التابعة لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، بـ 800 خريجة من ستة تخصصات، إضافة إلى 54 خريجة من طالبات الدبلوم العام في التربية لسوق العمل، وذلك في حفل التخرج الذي أقيم أول أمس في الكلية، بحضور حرم صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، وأمهات الخريجات وعضوات الهيئة التعليمية والإدارية في الكلية ومنسوبات الكلية.

من جانبها، باركت عميدة الكلية الدكتورة دلال بنت محمد الشنقيطي، للطالبات تخرجهن بعد سنوات من الجد والاجتهاد والحرص على التحصيل في شتى العلوم، مضيفة: “وهذا ما يؤكد الدعم الذي وجدتموه من أمهاتكن اللاتي كانوا عونا لكنّ في هذه المسيرة العلمية حتى هذا اليوم، داعية العلي القدير أن يديم عليكن التوفيق والنجاح”.

وكان الحفل، الذي قدمته المعيدة أماني البواردي، قد بدأ بالسلام الملكي ثم تلاوة عطرة للذكر الحكيم، ومن ثم انطلقت مسيرة أعضاء الهيئة الإدارية العليا وأعضاء هيئة التدريس ومراتب الشرف وطالبات الأقسام التعليمية لمرحلة البكالوريوس وهي رياض الأطفال والتربية الخاصة واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والفيزياء والرياضيات، كما ألقت كلمة الخريجات الطالبة أروى القرني.

إلى ذلك، عرض فيلم “طوّر”، وهو مشروع يسعى إلى تعزيز الشراكة المجتمعية مع المؤسسات والهيئات والجمعيات في المجتمع ويشمل المشروع أربعة مجالات تعنى بركائز العملية التعليمية وهي المعلم والمتعلم والمقرر الدراسي والإدارة المدرسية، وذلك بهدف تطويرها من خلال البرامج المقدمة، وفيلم “وطني”، فقَسَمَ المهنة للطالبات مع المحاضر أماني البواردي؛ ليختتم بتكريم حرم رئيس الهيئة الملكية طالبات مراتب الشرف.

جدير بالذكر، أن جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل احتفلت مؤخرا بتخريج 4820 طالبة من كليات البنات بحي الراكة في الدفعة الـ (38) اشتملت على الدفعة الأولى من كلية طب الأسنان وكلية الصيدلة الإكلينيكية، كما ستحتفل الجامعة غرة رمضان بتخريج طالبات كليات حي الريان التعليمي.