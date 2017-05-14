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الأحد, 18 شعبان 1438 هـ, الموافق 14 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

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ربط إلكتروني بين “التجارة” و”الداخلية” لتسهيل تبادل المعلومات وتطوير الأداء

ربط إلكتروني بين “التجارة” و”الداخلية” لتسهيل تبادل المعلومات وتطوير الأداء

“الأحساء اليوم” – الأحساء

ذكرت مصادر مطلعة أن الأجهزة المختصة تعمل حالياً على تنفيذ ربط إلكتروني بين وزارة التجارة والاستثمار وإدارة التراخيص الأمنية في وزارة الداخلية، لافتةً إلى أن التوجهات الجديدة تجري انطلاقاً من التحولات المهمة، التي قامت بها وزارة التجارة والاستثمار مؤخراً تنفيذاً لرؤية المملكة “2030”.

وأوضحت المصادر، وفقاً لصحيفة “الجزيرة”، أن الهدف من الربط الإلكتروني بين الجهتين يأتي لتسهيل تبادل المعلومات والبيانات وتطوير الأداء؛ ما سينعكس بدوره على تعزيز موقف المملكة في مؤشرات التنافسية الدولية.

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