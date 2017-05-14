تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الأحد, 18 شعبان 1438 هـ, الموافق 14 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

احدث الأخبار

الحملة السعودية توزع المساعدات الإغاثية على 4500 من اللاجئين السوريين شمالي الأردن ربط إلكتروني بين “التجارة” و”الداخلية” لتسهيل تبادل المعلومات وتطوير الأداء برنامج “مجتمع بلا أمية” يختتم أنشطة العام الدراسي في “التأهيل الشامل” بالأحساء تربية الجبيل تحتفي بتخريج 854 طالبة لسوق العمل جامعة الإمام عبدالرحمن و”سباهي” يوقعان اتفاقية تعاون لتطوير اعتماد المنشآت الصحية بالفيديو.. والد الطفل جواد يروي لحظة مقتل ابنه في حضن أمه برصاص الإرهابيين في القطيف “الربيش” يكرّم نادي “تواصل” الإعلامي بجامعة الإمام عبدالرحمن “الأرصاد”: استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة على الحدود الشمالية غدًا.. “المالية” تبدأ مناقشة ميزانية العام الجديد “الاتصالات” تنصح بتحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات للوقاية من الهجمات الإلكترونية أطباء يحذرون من تناول السوشي

برنامج “مجتمع بلا أمية” يختتم أنشطة العام الدراسي في “التأهيل الشامل” بالأحساء

برنامج “مجتمع بلا أمية” يختتم أنشطة العام الدراسي في “التأهيل الشامل” بالأحساء

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أقام برنامج “مجتمع بلا أمية” التابع لمركز مدرسة قتيبة بن مسلم الابتدائية الليلية بالأحساء، والمقام في مركز التأهيل الشامل بمحافظة الأحساء، حفل ختام الأنشطة للعام الدراسي الحالي، بحضور مدير مركز التأهيل الشامل عبدالله بن سليمان المسعود، ومدير إدارة التربية الخاصة محمد بن سلمان الأحمد، ونيابة عن مدير إدارة تعليم الكبار عماد بن عبدالله الكنعان، والمشرف التربوي بإدارة تعليم الكبار عبدالعزيز بن أحمد المخلال، والمشرف التربوي بإدارة التربية الخاصة علي بن محمد الأسمري.

وقد جاء افتتاح أول فصول برنامج “مجتمع بلا أمية” في المملكة هذا العام بالأحساء والتي تستهدف المقيمين داخل المركز وتقدم خدمات تربوية وتعليمية لهم، جاء استمرارًا للشراكة بين إدارة التعليم بالأحساء ومركز التأهيل الشامل بالمحافظة.

ومن جانبه، أعرب “المسعود” عن شكره وتقديره لقائدي مركز مدرسة قتيبة بن مسلم الابتدائية الليلية خالد بن راشد الحماد، وقائد مدرسة سعد بن أبي وقّاص المتوسطة الليلية ماجد بن الشويرد، ولمعلمي البرنامج؛ نظير ما قدموه من جهد لخدمة الدارسين المقيمين في المركز؛ مما انعكس إيجابًا على مستوى الطلاب التعليمي والسلوكي.

وقدم “المسعود” درعًا تذكاريًا لمدير عام التعليم بمحافظة الأحساء أحمد بن محمد بالغنيم، وذلك تقديرًا للشراكة بين الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة ومركز التأهيل الشامل بالمحافظة، إلى جانب تكريم فريق العمل والداعمين للبرنامج، وكذلك الدارسين المشاركين في البرنامج والاحتفال معهم بنجاح البرنامج والذي يعد الأول على مستوى المملكة  في تقديم خدمات تربوية وتعليمية لنزلاء المركز، وأخيرًا تقديم الهدايا والشهادات للدارسين وأخذ الصور التذكارية.

image12 image13 image14 image15 image16 image17 image18 image19 image21 image22

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

بالفيديو.. والد الطفل جواد يروي لحظة مقتل ابنه في حضن أمه برصاص الإرهابيين في القطيف

بالفيديو.. والد الطفل جواد يروي لحظة مقتل ابنه ...

“تنمية السلمانية” تستقبل وفدًا من جامعة الملك فيصل

“تنمية السلمانية” تستقبل وفدًا من جامعة الملك فيصل

بالصور.. مفتي الشرقية يزور “أسرية الأحساء” ويثمن جهودها في نشر السعادة

بالصور.. مفتي الشرقية يزور “أسرية الأحساء” ويثمن جهودها ...

لجنة مكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان بالأحساء تعقد اجتماعها الأول

لجنة مكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان بالأحساء ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*