برنامج “مجتمع بلا أمية” يختتم أنشطة العام الدراسي في “التأهيل الشامل” بالأحساء

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أقام برنامج “مجتمع بلا أمية” التابع لمركز مدرسة قتيبة بن مسلم الابتدائية الليلية بالأحساء، والمقام في مركز التأهيل الشامل بمحافظة الأحساء، حفل ختام الأنشطة للعام الدراسي الحالي، بحضور مدير مركز التأهيل الشامل عبدالله بن سليمان المسعود، ومدير إدارة التربية الخاصة محمد بن سلمان الأحمد، ونيابة عن مدير إدارة تعليم الكبار عماد بن عبدالله الكنعان، والمشرف التربوي بإدارة تعليم الكبار عبدالعزيز بن أحمد المخلال، والمشرف التربوي بإدارة التربية الخاصة علي بن محمد الأسمري.

وقد جاء افتتاح أول فصول برنامج “مجتمع بلا أمية” في المملكة هذا العام بالأحساء والتي تستهدف المقيمين داخل المركز وتقدم خدمات تربوية وتعليمية لهم، جاء استمرارًا للشراكة بين إدارة التعليم بالأحساء ومركز التأهيل الشامل بالمحافظة.

ومن جانبه، أعرب “المسعود” عن شكره وتقديره لقائدي مركز مدرسة قتيبة بن مسلم الابتدائية الليلية خالد بن راشد الحماد، وقائد مدرسة سعد بن أبي وقّاص المتوسطة الليلية ماجد بن الشويرد، ولمعلمي البرنامج؛ نظير ما قدموه من جهد لخدمة الدارسين المقيمين في المركز؛ مما انعكس إيجابًا على مستوى الطلاب التعليمي والسلوكي.

وقدم “المسعود” درعًا تذكاريًا لمدير عام التعليم بمحافظة الأحساء أحمد بن محمد بالغنيم، وذلك تقديرًا للشراكة بين الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة ومركز التأهيل الشامل بالمحافظة، إلى جانب تكريم فريق العمل والداعمين للبرنامج، وكذلك الدارسين المشاركين في البرنامج والاحتفال معهم بنجاح البرنامج والذي يعد الأول على مستوى المملكة في تقديم خدمات تربوية وتعليمية لنزلاء المركز، وأخيرًا تقديم الهدايا والشهادات للدارسين وأخذ الصور التذكارية.