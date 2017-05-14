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الأحد, 18 شعبان 1438 هـ, الموافق 14 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

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الحملة السعودية توزع المساعدات الإغاثية على 4500 من اللاجئين السوريين شمالي الأردن

الحملة السعودية توزع المساعدات الإغاثية على 4500 من اللاجئين السوريين شمالي الأردن

“الأحساء اليوم” – الأحساء

وزعت الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا المساعدات الإغاثية على 4500 من اللاجئين السوريين شمالي الأردن.

وأوضح المدير الإقليمي للحملة الدكتور بدر السمحان أن عدد المستفيدين من توزيع المساعدات الإغاثية بلغ نحو 4500 مستفيد بواقع 720 أسرة من اللاجئين السوريين في الأردن ضمن البرامج الإغاثية (شقيقي سفرتك هنيه) و(شقيقي صحتك غالية) التي تطلقها الحملة في محطتها الـ 128 خلال الموسم الحالي.

وأضاف المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر السمحان أن مكتب الحملة في الأردن مستمر منذ عدة أشهر بتنفيذ مجموعة من البرامج الإغاثية لصالح اللاجئين السوريين بهدف تأمين المتطلبات المعيشية لهم في مثل هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها.

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